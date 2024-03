Nasce la coalizione ADESSO

Nata come movimento alternativo di giovani e di figure per cambiare volto alla città, la coalizione Adesso è costituita da più liste. La conferenza stampa per la presentazione ha accolto gruppi di curiosi che sono sopraggiunti fuori e dentro la sala.

Sabato 23 marzo alle ore 18:00, l’avv. Cosimo Di Bello, futuro candidato Sindaco di Taranto, ha presentato in conferenza stampa presso il caffè Costantino la coalizione Adesso.

“Questo è l’inizio di una strada alternativa rispetto ai sentieri già tracciati dalla politica locale. E vi invito intanto a guardare quel magnifico tesoro nascosto che è il palazzo degli Uffici, noto a tutti come palazzo Archita. Adesso è un grande contenitore libero che racchiude le anime belle della nostra città, perché dobbiamo fare di necessità virtù cercando di trarre il massimo da ciò che abbiamo” – ha introdotto Di Bello.

La coalizione si è posta come contraria alla classica “partitocrazia”, perché, afferma il candidato Sindaco:” La politica dei partiti sbaglia da troppo tempo il presupposto della sua azione. Vuole dare sempre risposte, senza conoscere a fondo le domande della popolazione.”

Non solo, la motivazione di costituire con così largo anticipo una coalizione – presumibilmente ben lontana dalla elezioni e in un periodo in cui la campagna elettorale non è ancora cominciata – deriva da una questione di civismo, perché fare politica vuol dire essere attivi sul territorio, al di là di un vincolo come le elezioni.

Adesso punterà su turismo, imprese, pesca, miticoltura, con una nuova “rivoluzione amministrativa”. Tra i punti cardine: Amministrazione condivisa, per una Taranto inclusiva e più bella, Amministrazione proporzionata, per una Taranto che cresce in maniera eguale e valorizzando le periferie, Amministrazione autonoma e delle tre terre, per una Taranto che riparte e si fa grande.

Le liste presentate a sostegno di Di Bello sono: Con Di Bello, Taranto Futuro, Movimento Sportivo, Tre Terre, Progetto Taranto Giovani, Lista quattro zampe, Lista Tamburi Lido Azzurro, Lista Salinella, Lista Paolo VI.

Andrea Catalano, vice referente del Progetto Taranto Giovani:” Come giovani a breve ci attiveremo con iniziative per la tutela dell’ambiente, il decoro urbano e la salvaguardia del territorio. A Lama è presente un bellissimo percorso paesaggistico, chiamato Sentiero degli Artisti e dei Poeti che si snoda lungo la linea della costa sul mare. Sono convinta che se valorizzato e se proposto nell’ambito di un’offerta turistica questo sentiero potrebbe fare la differenza per Lama e per Taranto. Per questo organizzeremo delle domeniche ecologiche, ovvero delle giornate dedicate alla pulizia di tutta la zona costiera in cui noi giovani prenderemo parte attiva , coinvolgendo anche la cittadinanza stessa in modo tale da rendere i cittadini stessi protagonisti del cambiamento del luogo. Per fine aprile è già in previsione la prima domenica ecologica.”

Prosegue Giuseppe De Leonardis, referente del progetto:” Il nostro progetto si basa sulla possibilità di far emergere, attraverso il senso civico e la politica, i giovani del territorio e le loro idee e capacità. L’università, ad esempio, è uno dei temi che attenzioneremo con particolare impegno. Crediamo che sia importante l’autonomia universitaria della città di Taranto, creando un vero e proprio polo per far crescere le aziende del territorio attraverso start up innovative che attengano i vari settori di studio, promuovendo le caratteristiche di quei giovani dotati che non accettano di lasciare la nostra città.”

A rappresentare il movimento delle Tre Terre, Lucilla Piccione, che ha spiegato:” Ci sono molti problemi nella zona delle tre terre (Talsano – San Vito – Lama). I ragazzi sono fuori dal mondo per le linee autobus che funzionano a saltelli, lo spazzamento stradale non programmato, zone verdi abbandonate o addirittura non censite fontane che fungono da deposito, rotte e in disuso. I nostri ragazzi qui devono crescere in fretta. La gente è stanca ed è speranzosa per un cambiamento.”

Tra gli interventi anche Giulio Leone, referente della lista Con Di Bello:” Taranto deve essere una città che dia spazio e attenzione agli ultimi e alle persone in difficoltà e a tutti coloro che non riescono ad arrivare a fine mese , vogliamo raggiungere quel quel bene comune che è andato perso senza alcuna distinzione . Chiederemo ai cittadini e ai nostri elettori di aiutarci a redarre un programma elettorale che rispetti tutte le aspettative della popolazione. Salvo i nostri punti cardine che saranno la nostra forza per l intera campagna elettorale.”