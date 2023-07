Notizie da Palazzo di Città Lunedì 10 luglio 2023

Imu sulle aree fabbricabili, riduzioni fino all’80% per gli imprenditori agricoli

In ordine alla questione Imu aree fabbricabili, l’amministrazione Melucci conferma di aver già incontrato in passato le associazioni di categoria, spiegando che gli imprenditori agricoli, anche se non hanno fatto la dovuta dichiarazione, possono farla “ora per allora”.

«Per chi è imprenditore agricolo, quindi – ha spiegato l’assessore al Patrimonio Laura Di Santo – anche se il suo terreno ricade in zona edificabile viene tassato come agricolo. L’amministrazione con delibera di consiglio ha rideterminato i valori inserendo riduzioni fino all’80% per le zone fuori dalla città consolidata. Con un emendamento presentato da Paolo Castronovi, inoltre, nelle aree fabbricabili che sono sottoposte a vincolo, anche se solo una particella risulta vincolata, si può applicare una riduzione fino all’80% dell’indice Imu».

Kyma Ambiente al lavoro per decoro e igiene, il sopralluogo del sindaco Melucci in via Liguria

Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo nell’area di via Liguria, con il presidente Giampiero Mancarelli, dove questa mattina erano al lavoro le squadre integrative di Kyma Ambiente. Tale attività è stata effettuata anche nel quartiere Tamburi e proseguirà, con costanti miglioramenti, in tutti i quartieri.

«Ringrazio i lavoratori per il grande impegno che stanno mostrando – il commento del primo cittadino, che ha salutato personalmente gli operatori – soprattutto con queste temperature proibitive. Da questa settimana abbiamo 30 operatori in più, che si affiancano agli altri impegnati nella manutenzione del verde, ben 18 squadre, segnale di un’attenzione verso igiene e decoro che forse non si vede in altre città del Mezzogiorno. Abbiamo di fronte sfide importanti, come il nuovo piano della raccolta differenziata con l’aiuto della Regione, ma stiamo seguendo anche fronti minori come la costante igienizzazione dei cassonetti e la disinfestazione. In tutto questo, indubbiamente, serve maggiore collaborazione da parte dei cittadini, da parte delle attività commerciali che devono rispettare modalità e orari di conferimento dei rifiuti, ma dobbiamo anche imparare a non buttare giù l’immagine della nostra città, a riconoscerne il valore».

#####

Intervista e immagini al link https://we.tl/t-cGEWY9zjp2

Arrivano 5 assistenti sociali, oggi la firma del contratto

Con la firma del contratto, avvenuta questa mattina negli uffici della direzione Risorse Umane, inizia il percorso professionale per 5 nuove assistenti sociali del Comune di Taranto.

Alla presenza dell’assessore Maria Luppino, hanno sottoscritto l’assunzione a tempo indeterminato Serena Antonicelli, Ilaria Lenti, Cristina Pozzessere, Eleonora Summa e Carla Vincenti che andranno a rinforzare i ranghi dei Servizi Sociali.

«Arrivano energie fresche per sostenere alcune tra le attività più delicate svolte dagli uffici comunali – le parole dell’assessore – in questo modo l’amministrazione Melucci conferma la sua visione di rinnovamento della macchina amministrativa, con l’introduzione di figure professionali adeguatamente formate. Seguiremo questo schema anche per altri settori dell’ente: molto presto procederemo con nuove procedure concorsuali, come annunciato, garantendo nuove risorse umane e, soprattutto, ulteriori opportunità per i nostri ragazzi».

Presentato il percorso di alta specializzazione biennale ITS “Sales management & marketing nella crocieristica” in collaborazione con Costa

Formare figure professionali altamente qualificate per contribuire allo sviluppo turistico del territorio tarantino e garantire agli allievi un titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Taranto, partner della fondazione ITS per il Turismo ed i Beni Culturali della Puglia, nata a Lecce ed operante in tutta la regione.

Gli ITS, la cui recente riforma è contenuta nella legge del 15 luglio del 2022 n. 99, sono Academy di Alta Specializzazione Tecnologica istituite dal Ministero dell’Istruzione, facenti parte del segmento di istruzione terziaria professionalizzante. La filiera dell’Alta Formazione terziaria, in precedenza presidiata, nel sistema ordinamentale italiano solo dalle Università, dai Politecnici e dell’AFAM è stata completata con le Accademy ITS uniformando il nostro sistema a quello di altri paesi. L’ITS opera da sempre in sinergia con le scuole, le imprese, le associazioni, gli enti pubblici, le università ed i centri di ricerca, ponendosi come ponte tra le diverse istituzioni, per favorire un incontro produttivo tra domanda e offerta di occupazione, creando in cooperazione con esse profili validi ed innovativi, preparati anche per l’auto-imprenditorialità.

Il turismo da crociera è un fenomeno in espansione costante da oltre un ventennio. Nello specifico, la Puglia si conferma “regina adriatica”, con dati e statistiche incoraggianti relativi alla movimentazione dei passeggeri. Il porto di Taranto è stato riconosciuto nel 2022 miglior destinazione per le navi da crociera e l’anno successivo, con l’arrivo del Gruppo Costa, è diventato la prima home port pugliese. Nel quadro di valorizzazione del territorio in una logica di Blue Economy cresce il bisogno di professionalità qualificate in grado di operare a bordo delle navi da crociera, che ricoprano ruoli di gestione dei comparti di erogazione di servizi al cliente e svolgano adeguatamente compiti di accoglienza ed informazione.

È questo il contesto in cui nasce il percorso biennale di alta specializzazione ITS, realizzato in stretta collaborazione con il Gruppo Costa, con l’Assessorato allo Sviluppo Economico ed al Turismo e con l’Amministrazione tutta. L’obiettivo comune è quello di formare figure specializzate che abbiano una visione completa dell’accoglienza a bordo. Tali figure professionali, attraverso le competenze acquisite, rappresentano un contributo fondamentale allo sviluppo di un sistema di politiche territoriali afferenti al comparto del Turismo. Al 2° anno di corso sarà inoltre possibile scegliere fra due specializzazioni: Future Cruise Consultant o Tour Expert. Entrambi profili coniugano le prassi tradizionali dell’ospitalità con il costante aggiornamento tecnologico del sistema-turismo utilizzando le automazioni e le tecnologie digitali come smart services, realtà aumentata e virtuale, strategie e contenuti per l’esperienza digitale, intelligenza artificiale, robotica, chat-box e neuro-web marketing.

Il percorso biennale fornirà le competenze necessarie per promuovere e commercializzare agli ospiti future crociere, presentare e fornire informazioni relative all’itinerario da crociera, nonché svolgere e curare attività di back office. Il percorso è articolato in due anni di didattica laboratoriale ed esperienziale, il cui 40% del monte ore totale è svolto in stage. Sarà avviato entro il 31 ottobre 2023 ed è gratuito (grazie al co-finanziamento della Regione Puglia e del Ministero dell’Istruzione). Possono candidarsi ad entrare in aula giovani e/o professionisti selezionati tramite prova scritta, colloquio orale e valutazione dei titoli.

I risultati del monitoraggio INDIRE 2023 vedono l’ITS Turismo e Beni Culturali della Regione Puglia classificato al primo posto a livello nazionale nell’area Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo del sistema terziario di istruzione tecnologica, un riconoscimento proveniente dal monitoraggio nazionale INDIRE, giunto anche in virtù dei livelli occupazionali raggiunti al termine dei percorsi formativi.

Per informazioni su preiscrizioni e modalità di accesso al biennio consultare il sito https://www.itsturismopuglia.it o cliccare il link https://www.itsturismopuglia.it/sales-management-marketing-nella-crocieristica/.

Mercato ittico, l’amministrazione Melucci ripristina decoro e sicurezza sulle banchine

Confermando l’importanza della risorsa mare, in termini economici e identitari, l’amministrazione Melucci ha effettuato un intervento di ripristino nell’area del mercato ittico di via Delle Fornaci.

L’operazione, condotta dalla direzione Patrimonio e alla quale ha prestato collaborazione anche Kyma Ambiente, ha consentito la pulizia dei canali che separano le banchine di attracco dei pescherecci e la sostituzione integrale delle grate di copertura, restituendo alla struttura la sua funzionalità.

«Questo luogo torna fruibile e sicuro – ha commentato l’assessore alla Risorsa Mare Gianni Azzaro – a vantaggio degli operatori verso i quali l’amministrazione Melucci sta mostrando grande attenzione. Puntiamo molto sulla valorizzazione del settore della mitilicoltura e, oltre le azioni di promozione, pensiamo che la disponibilità di infrastrutture funzionali sia imprescindibile per garantirne lo sviluppo».

«Il contributo di Kyma Ambiente – le parole del presidente Giampiero Mancarelli – ha permesso di effettuare una radicale pulizia e cambiare lo scenario dell’area. Abbiamo dedicato 4 operatori per 20 giorni a questo intervento, oltre alla disponibilità di diversi mezzi. Ora contiamo sulla collaborazione degli stessi operatori del mercato per mantenere il decoro».

Contestualmente a questi interventi, sono state installate alcune telecamere di videosorveglianza, collegate direttamente con il comando di Polizia Locale, ed è stato regolamentato meglio l’accesso all’area.

#####

Immagini e interviste sono disponibili sul sito www.omeganews.it