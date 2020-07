Pianoforte e orchestra in riva al mare

Grande successo per la 38^ edizione della rassegna pianistica “Emozioni Concertistiche”

L’ Accademia Musicale Mediterranea si conferma un’eccellenza nel panorama della cultura musicale italiana.

Ampia delegazione del PTHM che ha patrocinato l’evento.

Metti un pianoforte, un gran coda Yamaha CFIII (fornito da Lazzari pianoforti), un’orchestra diretta dal Maestro Salvatore Valente, la Filarmonica Valente, 40 allievi dell’ Accademia Musicale Mediterranea, fondata e diretta dal Maestro Cosimo Damiano Lanza, in uno dei luoghi più incantevoli della litoranea tarantina, la Baia di Luogovivo nella Marina di Leporano, attendendo il tramonto, con il sole che lentamente scompare all’orizzonte illuminandolo di rosso; non poteva che essere un gran successo la 38^ edizione della rassegna pianistica “Emozioni Concertistiche”, tenutasi lo scorso 29 luglio.

Anche quest’anno l’Accademia Musicale Mediterranea, diretta dal Maestro Cosimo Damiano Lanza, con il patrocinio del PTHM (Prioratus Templi Hierosolomitani Mikaelis), organizzazione neotemplare guidata dal Priore dott. Raffaele Sepe, ha organizzato la rassegna pianistica per giovani pianisti “Emozioni Concertistiche”.

Un’organizzazione perfetta che ha messo in opera tutte le precauzioni possibili per garantire la sicurezza di tutti; pannelli di plexiglass per distanziare il palco e tavoli opportunamente distanziati per consentire al numerosissimo pubblico, disposto sulla spiaggia, di assistere al concerto in tutta tranquillità.

Bravissimi i giovani presentatori, due allievi dell’ accademia, Giordana Gusmano e Romolo Ludovico Lanza

Quaranta allievi dell’ Accademia si sono alternati al pianoforte, accompagnati dall’ Orchestra Filarmonica Valente e dai alcuni docenti, i maestri Agnese Urso, Gaetano Frascella, Pierpaolo Morbidelli, Tiziana Ancora e Filomena Galeandro

Tutte le composizioni e gli arrangiamenti del Maestro Lanza.

Il PTHM, organizzazione neo templare che da anni patrocina le iniziative del Maestro Lanza era presente con un’ ampia delegazione guidata dal Vicario il dott. Antonino Iuculano. Delegazione composta da:

Avv. Francesco D’ Errico Gran Ufficiale

Gennaro Forconi Balivo di Puglia

Vito Lumaca Commendatore del Balivato di Puglia

Aldo Chimienti Commendatore Commenda Terra dei Messapi di Manduria

Antonio Maggi Commendatore Commenda San Giovanni di Sava

Umberto Amandonico Commendatore Commenda Nostra Signora di Costantinopoli

Cavaliere Antonio Cannarile

Dame Ivelise Murianni, Barbara Lecce, Cinzia Cavallo

Il Gran Araldo, dott Francesco Ruggieri ha portato i saluti del Priore dott. Raffaele Sepe.

Il Maestro Cosimo Damiano Lanza aderisce al PTHM con il ruolo di Gran Ufficiale

Il PTHM fa della cultura uno dei capisaldi della propria attività. Tra le tante eccellenze nel’ambito della musica che aderiscono anche il Maestro Giovanni Salvatore Astorino (Porto Ceresio) e il Tenore Angelo Fiore.