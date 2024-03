Provincia. Pd, Con, Europa Verde, Una Strada Diversa, PSI: “Con l’approvazione del bilancio il ribaltone è compiuto”

riceviamo e pubblichiamo:

“Ormai il ribaltone è compiuto, Melucci approva il bilancio previsionale della Provincia con il voto decisivo del centrodestra e del consigliere Lepore, presente insieme a Punzi, Franzoso e Massaro. Dopo i baci e i sorrisi con Luigi Abbate, Melucci, sembra aver smarrito il senso del limite anche in Provincia.

Noi, dal canto nostro, non accettiamo lezioni su come si sta nelle istituzioni proprio da chi come Melucci, che porta in aula un atto politico come il bilancio di previsione, in piena campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale, passa con facilità dal centrosinistra al centrodestra, lascia per mesi la Provincia non presenziata, e priva di alcun segnale di attenzione anche su temi ambientali, sui quali ha fatto credere in passato di avere interesse, non condivide più alcuna valutazione con i Sindaci del territorio, non prevedendo alcun tipo di confronto e quindi, cosa che è sotto gli occhi di tutti, paralizza letteralmente l’attività degli enti che “dovrebbe” amministrare.

A questo punto, in un indispensabile atto di responsabilità, Melucci dovrebbe prendere atto del fatto che è impossibile guidare due enti per chi, come lui, non riesce a guidarne nemmeno uno e, per il bene del territorio, ancora una volta dovrebbe assumere le scelte conseguenti che noi tutti abbiamo nuovamente suggerito poche ore fa”.

Pd, Con, Europa Verde, Una Strada Diversa, PSI