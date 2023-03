Replica del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini al deputato del Pd Ubaldo Pagano

GIOCHI DEL MEDITERRANEO, PERRINI (FDI): IN OLTRE TRE ANNI I GOVERNI CONTE E DRAGHI NON HANNO FATTO ARRIVARE NEPPURE UN CENTESIMO E ORA E’ COLPA DEL GOVERNO MELONI CHE STA DA QUATTRO MESI E STA ESAMINANDO TUTTE LE CARTE

“Ogni volta che l’onorevole BARESE Ubaldo Pagano parla di Taranto, i tarantini di qualunque schieramento dovrebbero interrogarsi sulla legge elettorale e quelli del Pd dovrebbero chiedersi: ma possibile che non ci fosse un tarantino che potesse rappresentare i nostri interessi, invece, di un politico barese che svolge unicamente il ruolo di ‘servitore’ del presidente Emiliano, che lo scatena contro il centrodestra, e in modo particolare il ministro Raffaele Fitto, spesso e volentieri senza neppure rendersi conto di quello che dice come nel caso dei Giochi del Mediterraneo.

“A lui voglio ricordare che l’assegnazione dei Giochi è stata fatta nell’agosto del 2019 e fino al 22 ottobre 2022 (vale a dire per oltre tre anni) sono stati sotto la gestione dei Governi Conte e Draghi, con quest’ultimo premier credo ci fosse anche il partito di Pagano, il PD. Dov’era lui in questi tre anni? Dormiva… a Bari, chiaramente? Non si accorgeva che a Taranto venivano solo presentate molte slides, ma quasi nessun progetto cantieralizzabile. C’è voluta una mia audizione in Commissione regionale per far ammettere al direttore dell’Asset, Elio Sannicandro, che vi erano notevolissimi ritardi e non certo per colpa del Governo Meloni, che voglio ricordare a Pagano è in operatività SOLO da poco più di quattro mesi.

Ed è grazie ai ministri Fitto e Abodi se la situazione è costantemente monitorata con richieste di informazioni e controrepliche. Forse, a Pagano non è chiaro che i lavori devono essere realizzati entro il 2025 e l’assegnazione dei fondi deve essere mirata a progetti davvero realizzabili, altrimenti oltre il danno si avrebbe la beffa. Cos? come il Comitato deve spiegare come mai ci sono progetti che vengono inseriti o eliminati senza una vera e propria giustificazione, se non politica di accontentare questa o quella Amministrazione ‘amica’.

“Quindi chi ha boicottato i Giochi è stato chi dal livello regionale a quello nazionale dall’agosto 2019 non ha fatto quello che doveva fare… nel silenzio del BARESE Pagano.”

13 marzo 2023