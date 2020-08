Roma, Benedetta Pilato: record italiano nei 50 rana

La 15enne tarantina sorprende ancora, nella gara dei 50 rana del Sette Colli a Roma, stabilisce il nuovo record italiano ed il record mondiale juniores, con il tempo di 29’85.

Migliorato di un centesimo il record del mondo juniores che apparteneva dall’agosto del 2013 alla lituana Ruta Meilutyte. Il precedente record nazionale di 29″98, già suo, risaliva al 27 luglio del 2019, nelle batterie del Mondiale coreano.

La Pilato ha dichiarato che l’obiettivo era quello di scendere sotto i 30, dopo averlo fallito lo scorso anno. Spera di arrivare a dicembre preparata, visto che solo 2 ragazze accederanno alle olimpiadi.

Secondo posto per Martina Carraro in 30″41, terza Arianna Castiglioni in 30″47.

Gianfranco Maffucci

foto dal diario di Benedetta Pilato