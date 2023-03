Salute, Maiorano (FdI): “Bene l’idea del medico sanitario nelle scuole”

Il deputato ionico condivide la proposta del sottosegretario Gemmato

“La proposta di istituzione del medico sanitario nelle scuole, lanciata dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rappresenta una proposta di grande respiro e molto utile in termini di rete sanitaria di prossimità. Ci rendiamo conto che il Pnrr, per come pensato dai precedenti governi, non ha fatto i conti con la carenza di personale sanitario, ma, come ha sottolineato l’onorevole Gemmato, è bene ricordare che il 23% della mortalità legata alle malattie non trasmissibili può essere mitigata con comportamenti preventivi giusti perché sono patologie che si possono prevenire intervenendo sui fattori di rischio”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Per questo condivido l’impegno per una sanità territoriale che deve essere presente negli agglomerati urbani e che possa farsi carico dell’emergenza delle patologie e della prevenzione, con la presenza dello Stato e degli operatori sanitari sin dalla giovane età. Ringrazio il sottosegretario Gemmato per questa proposta di buon senso che condivido pienamente e che cercherò di supportare per fare in modo di renderla concreta quanto prima” ha concluso Maiorano.

Roma, 16 marzo 2023