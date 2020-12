Sciolti 18 nuovi comuni, quasi tutti per motivi politici

Nell’ultimo mese sono saliti a 105 i comuni attualmente sciolti in Italia. La gran parte dei nuovi commissariamenti sono dovuti a cause politiche, come le dimissioni di sindaci e consiglieri comunali. Nessun nuovo scioglimento per mafia, ma di molte procedure per verificare la presenza di infiltrazioni non si conosce ancora l’esito. 1/3 dei comuni attualmente sciolti sono commissariati per mafia.

L’impatto delle infiltrazioni mafiose sul totale dei commissariamenti varia molto da regione a regione. In Calabria, 2/3 degli scioglimenti attualmente in corso sono avvenuti per questo motivo. Quelli per infiltrazioni criminali rappresentano oltre la metà degli scioglimenti in corso anche in Puglia (57%) e in Sicilia (52%). In Valle d’Aosta uno dei due comuni attualmente sciolti è stato commissariato per questo motivo. In Basilicata e Campania sono rispettivamente 1 su 3 (33%) e 4 su 14 (28,6%).