Taranto: tutte le notizia da Palazzo di Città di martedì 11 luglio 2023

Servizi Sociali, primo appuntamento con il progetto P.I.P.P.I.

Partono i laboratori itineranti del progetto “P.I.P.P.I. – Programma d’Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione”, che intende innovare le pratiche d’intervento nei confronti di famiglie in situazioni di vulnerabilità.

Nell’ambito delle varie attività previste all’interno del programma, il “Servizio Sociale Professionale”, in collaborazione le assistenti sociali del Servizio Civile, sta organizzando una serie di eventi per celebrare la “Giornata Internazionale dell’Amicizia” e la “Settimana mondiale della Gioventù”.

Il primo appuntamento con i lavoratori sarà “Merenda Party con P.I.P.P.I.” previsto per domani 12 luglio alle 10.30 a Parco Cimino, una mattinata da trascorrere con le dieci famiglie target del programma e i servizi socio-educativi del territorio, per passare momenti di convivialità.

«In un momento di serena condivisione – le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – anche la scelta del “setting”, fuori dagli uffici comunali, risulta strategica. Con il Progetto P.I.P.P.I. cominciamo a muoverci andando incontro ai bambini, ai ragazzi, riducendo le distanze tra le famiglie e le figure professionali, nell’ottica di un ambiente inclusivo nel quale ognuno diventa parte integrante di una rete».

A proposito di rete, per l’occasione l’associazione “Borgo via Giusti” donerà gelati a tutti i partecipanti, grazie alla disponibilità del referente “Algida”, Gianmarco Fiamma. Il programma sarà realizzato da due “coach”, le dottoresse Sabrina Lincesso e Fabiana Cassone, insieme con la dottoressa Mirella Pasca, referente territoriale del progetto P.I.P.P.I..

Aree mercatali, a gara i servizi di custodia e pulizia

Pubblicata, dalla direzione Patrimonio, la gara per la fruibilità delle aree mercatali.

Il servizio ha per oggetto il controllo e la custodia degli immobili di proprietà comunale adibiti a strutture mercatali. Nello specifico si tratta del “Mercato Ittico all’Ingrosso” di via delle Fornaci, nel quartiere Tamburi, del “Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso – MeTa” in località Pantano, nei pressi di Lido Azzurro, dell’edificio direzionale e della struttura mercatale di via Orsini, sempre nel quartiere Tamburi, del mercato rionale giornaliero “Fadini” di via Principe Amedeo, del mercato rionale giornaliero “Salinella” di via Lago di Garda e del mercato rionale giornaliero “Lucania” di corso Italia.

La procedura di gara riguarda i servizi essenziali, consistenti nell’organizzazione e nell’esecuzione di tutte le attività di presidio e controllo sistematico degli accessi, di persone e mezzi, agli ingressi dei mercati, oltre che di pulizia delle intere aree secondo le prescrizioni del “Servizio mercati” e secondo la disciplina contenuta nei vigenti regolamenti comunali.

Verde pubblico, Melucci: «Anche d’estate operatori al lavoro, ai cittadini chiediamo di aiutarci con le segnalazioni»

Il sindaco Rinaldo Melucci ha incontrato in mattinata diverse squadre della manutenzione del verde pubblico, impegnate nelle consuete attività settimanali.

Da viale Magna Grecia a via Lago di Trasimeno, passando per via Lago di Monticchio, il primo cittadino ha voluto testimoniare il lavoro degli operatori che, nonostante le temperature torride, sono impegnati a preservare decoro e igiene della città.

«Nella manutenzione del verde pubblico abbiamo investito molte risorse – ha spiegato il sindaco – programmando interventi che vedono fino a 18 squadre dividersi il territorio comunale nell’arco della settimana. Nonostante questi sforzi, il miglior risultato è ottenibile solo grazie al contributo dei cittadini, che possono segnalarci situazioni particolari attraverso le piattaforme messe a disposizione dall’amministrazione. Per conto nostro, confermiamo l’impegno a intervenire in tutti i quartieri, come faremo anche in piazza Chionna, dove siamo stati questa mattina e dove entro l’anno avvieremo una profonda riqualificazione che non riguarderà solo il verde. La macchina dell’amministrazione non si ferma in estate, quindi, grazie soprattutto alla dedizione di tutti gli operatori che a vario titolo contribuiscono al miglioramento della qualità delle nostre vite».

Per chi volesse fare segnalazioni che riguardano la manutenzione del verde pubblico, si ricorda che sono attivi due distinti canali: per scuole, parchi e giardini si può utilizzare l’e-mail segnalazioni@sabismart.it o il numero 800 159 684, mentre per piazze e strade l’e-mail segnalazioneverde@verdideasrl.it o il numero 800 358 999.

Politiche di inclusione LGBT, Taranto entra nella rete RE.A.DY

Il Comune di Taranto è entrato a far parte di RE.A.DY, la “Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere” che ha come obiettivo l’individuazione, la messa a confronto e la diffusione di politiche di inclusione sociale per lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) messe appunto in atto dalle autonomie locali.

Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco Rinaldo Melucci ha sottoscritto la “Carta di Intenti” deliberata da RE.A.DY, e approvata dalla giunta comunale, che ha accolto la proposta del consigliere comunale Luca Contrario.

Il prossimo passo sarà proprio quello di lavorare, insieme agli altri comuni della rete, su progetti che favoriscano il riconoscimento pieno e concreto di quei diritti che sono sanciti e garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e da quello internazionale.

Presentata la stagione 2023/2024 del teatro comunale “Fusco”

LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto

«Il nostro sistema culturale sta diventando talmente articolato da richiedere una gestione più raffinata. Abbiamo scisso programmazione e gestione proprio perché vogliamo rilanciare ancora, se possibile, il settore. E la stagione che presentiamo oggi è immagine di questa aspettativa, perché parte dagli eccellenti risultati degli anni scorsi per costruirne di più ambiziosi. Per questo sono grato a tutti per la qualità confermata anche quest’anno in un teatro comunale, non dimentichiamolo. Grazie all’assessore Marti per quanto realizzato, quindi, al direttore Busco e al suo team per il consueto impegno e a Regione e Teatro Pubblico Pugliese per esserci stati vicini sin dall’inizio».

Fabiano Marti, assessore allo Spettacolo del Comune di Taranto

«Presentiamo una stagione che, nel solco di quanto accade ormai da anni, cresce nei numeri e nella qualità, una stagione che definirei trasversale e dove trovano sempre più spazio, accanto a grandissimi nomi del panorama teatrale nazionale, le eccellenze pugliesi. Siamo orgogliosi della squadra che ha realizzato tutto ciò, la meravigliosa squadra del teatro comunale “Fusco” che mette soprattutto passione in ogni cosa che produce. La passione è un elemento fondamentale soprattutto nella scelta degli spettacoli, operazione alla quale io e il direttore Busco dedichiamo le migliori energie. Lo facciamo anche perché crediamo nel valore imprescindibile della cultura per una comunità che si è rimessa in cammino, investendo in un modello alternativo di futuro. Tutto ciò è possibile grazie agli indirizzi del sindaco Rinaldo Melucci, ma anche all’enorme disponibilità del Teatro Pubblico Pugliese, per la quale ringrazio Giulia Delli Santi e Paolo Ponzio ai quali mi lega affetto sincero e stima professionale».

Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese

«Mi sento integrato in questa città dove ho insegnato per tre anni Storia della filosofia. Abbiamo scommesso su questo territorio in termini di teatro, musica e cultura ed è qui che si sviluppa da tempo un vero e proprio sistema delle imprese culturali pugliesi. Continueremo a lavorare con l’amministrazione comunale nella logica di una educazione della cultura della cittadinanza, perché Taranto venga citata e ricordata come merita: perla del sud in una prospettiva sempre nuova di bellezza e di benessere».

Michelangelo Busco, direttore del teatro comunale Fusco

«Il bilancio della passata stagione è molto positivo perché è riuscito a superare i già eccezionali risultati della stagione 21/22, non solo nei numeri ma anche nel gradimento da parte del pubblico rispetto le nostre proposte artistiche. 110 sono state le aperture di sipario, 34 proposte interamente prodotte dal Fusco. Degli 8.358 biglietti messi in vendita per le stagioni, tra abbonamenti e biglietti singoli sono stati staccati 8.003 ticket per una copertura media di pubblico in sala del 95,5%. Per la stagione di prosa sono stati emessi 6.672 biglietti sui 7.008 messi in vendita per una copertura media di pubblico in sala del 95% circa. I sold out sono stati 16 su 19 repliche».

Giulia Delli Santi, dirigente responsabile delle attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese

«Taranto è una sede molto richiesta dalle produzioni teatrali, gli spettacoli che proponiamo in questa stagione intrecciano stili e letture dal classico al contemporaneo e anche testi tradizionali interpretati in chiave contemporanea. La città risponde, lo dicono i numeri, e se ci fossero altri teatri comunali in città, faremmo sold out anche in quelli, ne sono certa».