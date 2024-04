Tavolo di coordinamento dei sindaci sulla Regionale 8

Dopo oltre trent’anni, si corre finalmente verso la realizzazione della Regionale 8. Subito dopo l’approvazione in via definitiva del progetto da parte della Regione Puglia, il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, ha immediatamente convocato una riunione tecnica per abbattere i tempi burocratici necessari per la realizzazione dell’importante opera viaria.

Questa mattina, infatti, si è tenuta la riunione di coordinamento sulla cosiddetta “Talsano – Avetrana” tra i vertici dell’Ente provinciale ed i sindaci dei Comuni interessati dall’attraversamento dell’arteria stradale.

Erano presenti all’incontro, oltre al Presidente della Provincia che ha fortemente voluto un tavolo di concertazione, anche i sindaci di Lizzano, Pulsano, Avetrana, Torricella, Manduria e Maruggio. Oltre a loro erano presenti anche il Capo di Gabinetto della Provincia, Luca Steffensen, l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il presidente ed il vicepresidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo e Leonardo Giangrande.

Melucci ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione a un incontro che è il vero punto di svolta per la costruzione di un’arteria stradale di fondamentale importanza non solo per la mobilità, ma anche per lo sviluppo turistico ed economico di un’area della provincia. Durante l’incontro i tecnici dell’Ente provinciale hanno fatto sapere che secondo il cronoprogramma si dovrebbe indire la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori a luglio 2024.

Il Presidente della Provincia ha, quindi, esortato le varie amministrazioni comunali a rispettare le tempistiche stabilite dalla Regione utili per l’indizione della gara, invitando i sindaci ad impegnarsi nella rapida approvazione, in consiglio comunale,

dell’adeguamento dei rispettivi piani urbanistici nonché nella celere trattazione delle osservazioni derivanti dagli espropri.

Il progetto prevede la suddivisione dell’opera in quattro lotti di cui due già finanziati. Tutte le parti coinvolte hanno sollecitato la Regione ad inserire nella programmazione finanziaria dei prossimi anni la necessaria copertura per il completamento dell’opera e nella circostanza l’assessore Pentassuglia ha assicurato che la Regione terrà in evidenza le esigenze finanziarie di un’opera già progettata.



Il Presidente ha aggiornato la riunione al prossimo 23 aprile.

Di seguito il link con il video della riunione:

https://www.youtube.com/watch?v=ajL0sdbAgxI