171° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA

MESSAGGIO DEL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA “Quest’anno celebriamo il 171° anniversario della fondazione della nostra Istituzione senza restrizioni della pandemia ma ancora con una grande tristezza nel cuore per la perdita di un eroico collega. Pochi giorni fa, ci ha lasciato uno di noi, un vero professionista della sicurezza. L’assistente capo coordinatore Domenico ZORZINO lo ha fatto, in quella drammatica giornata del 3 marzo, lasciandoci senza parole, segnando il nostro cammino e quello di tutta la Polizia di Stato. Lo ha fatto, provando a salvare un anziano automobilista che con la propria auto era caduto in un canale, senza preoccuparsi della propria incolumità. Sono stati ritrovati insieme il poliziotto ed il cittadino, uniti in un abbraccio commovente e senza tempo che rimarrà per sempre nella memoria collettiva di tutti noi. Domenico ZORZINO, donandosi all’uomo che ha provato a salvare, non ha esitato a sacrificare la propria vita, i propri affetti, tutto ciò che aveva costruito, per soccorrere un cittadino in difficoltà, anteponendo l’altro all’io. Questo gesto, insieme a quello di tutti i colleghi che nel tempo sono caduti nell’adempimento del dovere, ci segna e ci stimola, con forza dirompente, alla riflessione e ci ricorda la vera essenza della nostra mission. La Polizia di Stato, sulle orme di un glorioso passato, nasce “per esercitare le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini”. Al centro del nostro agire quotidiano c’è, e lo ribadisco con forza, il cittadino con i suoi bisogni ed aspettative, con le sue difficoltà e con la sua voglia di partecipazione ai destini nel nostro Paese. L’essenza della Polizia di Stato è il servizio alla collettività. Questo è il nostro imperativo categorico che dobbiamo onorare sempre, nonostante la complessità degli scenari all’interno dei quali siamo chiamati ad agire e dei fenomeni con cui in ogni angolo del Paese, tutti i giorni, ci confrontiamo. Questo è l’esempio che Domenico lascia a tutta la Polizia di Stato, ai tantissimi colleghi che in ogni angolo del Paese, con umiltà e passione, ogni giorno, portano avanti la nostra mission. A tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato va la mia infinita gratitudine e il mio personale riconoscimento per tutto ciò che anche quest’anno è stato fatto. E’ con grande orgoglio, poi, che saluto il conferimento della medaglia d’oro al valor civile alla bandiera per l’attività svolta dai Reparti Mobili. Proprio quei Reparti che mi piace definire “piccole famiglie” all’interno della più grande famiglia della Polizia di Stato che sono stati, nel tempo, sempre presenti, in ogni momento in cui c’è stato bisogno di assicurare l’esercizio dei diritti, compreso quello al dissenso, delle libertà ed il soccorso alle popolazioni colpite da catastrofi naturali. Una presenza fondamentale e silenziosa che ha accompagnato sempre lo scorrere della storia del nostro Paese e delle nostre comunità. Un ringraziamento sincero rivolgo, infine, alle Organizzazioni Sindacali per la lealtà, la responsabilità e la passione con cui, in ogni realtà della nostra Amministrazione, stimolano l’indispensabile dialettica democratica ed il confronto interno. Ed è con questi chiari, precisi ed inamovibili punti di riferimento che auguro a tutti buon 171esimo anniversario!!!” Lamberto Giannini