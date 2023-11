25 novembre: lettera aperta di “Le mele di Artemisia”

Sabato “camminata rumorosa”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Lettera aperta per un 25 Novembre transfemminista a Taranto: vogliamo

decisionalità sui nostri corpi, per autodeterminarci sui nostri territori.

Ci siamo pres3 del tempo per riflettere sulla possibilità di costruire

insieme questo processo che pone, nel 25 Novembre, giornata

internazionale contro la violenza di genere, la necessità di prendere

posizione sulla violenza strutturale che i nostri corpi-territori subiscono

quotidianamente.



Rivendichiamo la connotazione profondamente politica del 25

Novembre sia come memoria, lotta e resistenza quotidiana alla violenza

di genere sia individuando attraverso essa la matrice dell’oppressione

comune nella logica coloniale ed etero patriarcale che vi è alla base di

guerre, genocidi e crisi socio-ecologica in atto.



È a partire dalle nostre condizioni di donne, froc13, persone con

disabilità, proletari3, terron3 che prendiamo posizione, assieme alla

marea transfemminista, sul genocidio in atto del popolo palestinese da

parte di Israele. Rifiutiamo la strumentalizzazione e la narrazione

dominante da parte dei mass media e delle istituzioni occidentali, che

sfruttano la negazione dei “diritti civili” a noi donne e persone Queer, da

parte del popolo palestinese, culturalmente omofobo e contro i diritti

delle donne, per giustificare la “logica dell’eliminazione” attraverso cui,

invece, si forgia la violenza civilizzatrice del colonialismo israeliano.



Questa narrazione dominante è un ulteriore tentativo di mascherare,

manipolare e mistificare la matrice strutturale del patriarcato. Come

gridiamo da sempre e in ogni parte del mondo, lottiamo, resistiamo

quotidianamente a violenze, molestie e discriminazioni; lo facciamo

dentro e fuori le istituzioni, i luoghi di lavoro, dentro le nostre case, nelle

relazioni, nei nostri territori. Lo facciamo riconoscendo la matrice

intersezionale dell’oppressione che lega la nostra violenza a quella che

da 75 anni subisce la Palestina dall’occupazione e dall’apartheid

d’Israele.

Attraverso i nostri corpi, bisogni e desideri di liberazione

vogliamo decostruire il rainbow-pink-washing, mezzo con cui lo stato

israeliano sta strumentalizzando le nostre lotte e i nostri diritti, per

sostenere e naturalizzare un presunto scontro tra civiltà.

La conosciamo bene questa narrazione dominante basata sullo

sviluppo, sul progresso, sull’emancipazione individuale che vuole

nascondere un sistema che si basa, si pensa e si riproduce attraverso la

cultura dello stupro, la dominazione dei corpi-territori che determinano la

pratica della guerra e dell’occupazione.

Non vogliamo lasciare fraintendimenti, la nostra rabbia e il nostro amore non sono

strumentalizzabili, i nostri diritti sociali e civili non sono per noi

concessioni, ma spazio di lotta, di possibilità di nuovi mondi che parlino

della liberazione transfemminista assieme a quella palestinese,

mostrando come il potere maschile si intreccia con quello coloniale.



La passeggiata transfemminista rumorosa che si terrà a Taranto si

connetterà alle mobilitazioni chiamate da Non Una di Meno, movimento

transfemminista globale, che per l’ottavo anno di fila, crea, costruisce e

organizza la nostra rabbia, i nostri desideri e bisogni.

Quest’anno insieme ai due cortei nazionali di Roma e Messina, cui ci

sentiamo vicin3, abbiamo sentito il bisogno di portare le istanze

transfemministe sul nostro territorio, in cui si manifesta l’intersezione tra

violenza di genere e socio-ambientale, che determina la

patologizzazione dei nostri corpi-territori, propria di un sistema che

subordina e ci ammala quotidianamente, di fatto rendendo la

contaminazione, lo sfruttamento e la morte una dimensione strutturale

del presente.

È questo ciò che lega la volontà di realizzare un ponte

sullo stretto, inutile e devastante per la comunità abitante-transitante, la

terra dei fuochi in Campania, la militarizzazione in Sicilia e Sardegna e

la nostra zona di sacrificio. Questi conflitti socio-ambientali mostrano

come la crisi climatica ed ecologica in atto, siano un processo di

svalorizzazione del lavoro di cura storicamente delegato a donne e

soggettività femminilizzate determinato dal ricatto salute-lavoro-

ambiente.



In un momento storico specifico come questo, in cui il governo Meloni è

espressione di una fascistizzazione della società, in cui i tassi di

femminicidio e transicidio continuano ad aumentare notevolmente, in cui

gli obiettori di coscienza continuano a negare il diritto all’aborto e quindi

alla nostra autodeterminazione, vogliamo gridare e “dda fastidie” per

tutt3 coloro che hanno visto sottrarsi la propria esistenza in quanto

donne e soggettività non conformi alla norma eterosessuale dominante.

Vogliamo rivendicare l’autodeterminazione dei nostri corpi a partire dalla

necessità di decidere sui nostri territori, resistendo a determinate

condizioni che viviamo nel quotidiano nel nostro margine tarantino.



La normalizzazione del dolore, del lutto e della morte, se pur

imparagonabile a ciò che stanno vivendo oggi le comunità civili e

resistenti palestinesi, è un meccanismo che conosciamo benissimo qui

a Taranto e che ci fa sentire vicin3 e solidal3 con le donne, la comunità

queer e tutta la comunità palestinese: la morte non è un mero evento,

ma un processo storicamente coloniale e patriarcale attraverso cui viene

deciso chi ha il diritto di (sopra)vivere e chi no.



Noi vogliamo partire da questa condizione storica per collettivizzare e

trasformare questa sofferenza strutturale, rovesciarla per co-creare e

costruire rivendicazioni e lotte, attraverso cui la pace diventa processo a

partire dall’autodeterminazione dei nostri corpi-territori e popoli

resistenti; perché la pace non è la bella maschera della democrazia

occidentale.



Da Roma, a Taranto e fino a Messina, il 25 Novembre scenderemo nelle

nostre piazze per liberare i nostri desideri, per rivendicare un reddito

universale slegato dal ricatto famigliare e dal permesso di soggiorno,

per un diritto alla salute e alla sanità transfemminista, per rivendicare

molto più della legge 194, per una società transfemminista realmente

liberata dalla struttura eteropatriarcale ed omolesbobitransfobica.

Invitiamo donne e comunità queer, realtà politiche e sociali, alleat3 e la

cittadinanza tutta a partecipare e sostenerci alla passeggiata rumorosa

che si terrà sabato 25 Novembre a partire dalle ore 17.00 in piazza

Marconi.



Chiediamo a tutt3 di portare materiali, oggetti e qualsiasi cosa voi

desideriate e che possa rendere il più potente e attraversabile la nostra

passeggiata. Soprattutto, chiediamo di portare solamente bandiere e

riferimenti che richiamino direttamente le istanze femministe,

transfemministe/Queer e palestinesi, onde evitare strumentalizzazioni

da parte di partiti e soggetti politici.



Non vogliamo essere strumentalizzate, vogliamo dare fastidio, rompere

il silenzio, essere ingovernabil3 contro guerre e patriarcato!

Partecipiamo con tutta la nostra raggia, amore e gioia, per costruire una

giornata di lotta che riecheggi liberazione per tutt3 noi e la Palestina, in

ogni angolo della nostra città e nel mondo intero.

Le mele di Artemisia

