9 Giornata Serie A Tim, il Milan conserva il primo posto

La nona giornata di serie A Tim , dopo gli anticipi di sabato, ha visto altre tre sfide dalle 12 alle 15.

Nella partita svolta all’orario del pranzo vede la sconfitta pesante dalla Lazio, all’olimpico l’Udinese si impone per 3 a 1. I friulani vincono con i gol di Arslan (18^), di Pussetto al 40^ e di Forestieri al 71^. Inutile il rigore messo a segno da Immobile al 74^

Il Bologna vince al Dallara per 1 a 0 sul Crotone. E’ Soriano che sul finire del primo tempo sfrutta una azione confusa e mette in rete dopo una serie di respinte.

Il Milan non si ferma più, vincendo per 2 a 0 sulla Fiorentina di Prandelli, conferma di meritare di essere la capolista. Partita che inizia a buoni ritmi, fino al 17^ quando Calhanoglu dall’angolo serve Kessie che svetta su tutti e passa la palla a Romagnoli che di testa la manda nel secondo palo.

La Fiorentina reagisce. Tanto che al 21^ sfiora il pareggio con Vlahovic che ci prova col sinistro, ma Donnarumma devia sul palo.

Al 26^ i rossoneri raddoppiano, Calabria manda in area Saelemaekers che viene atterrato da Pezzella, rigore che Kessie trasforma freddamente , beffando l’estremo difensore fiorentino cosa che non ripete al 40^ , Caceres atterra Theo in area di rigore, ma stavolta kessie sbaglia. Al 55^ Donnarumma si supera, Ribery prova a beffarlo ma lui para magistralmente.

La partita finisce senza altre emozioni, ma il Milan conduce la partita fino al termina in scioltezza.

Negli anticipi di sabato, l’Inter al Mapei Stadium vince nettamente per 3 a 0 contro il Sassuolo, con i gol di Sanchez, l’autogol di Chiriches e Gagliardini.

La Juventus senza Ronaldo non va oltre l’! a 1 a Benevento , al 21^ va in vantaggio con una azione di Chiesa che imbecca Morata. Dybala manca clamorosamente il raddoppio, al 48^ gli irpini pareggiano con Letizia, che con un diagonale beffa il portiere bianconero.

La domenica calcistica continuerà con Cagliari-Spezia alle 18 e alle 18,30 con Torino-Sampdoria, alle 20,45 Genoa Parma

Gianfranco Maffucci

Foto: Getty images