Rilievi da Drone 4.0: le nuove frontiere della fotogrammetria.

Un corso online per acquisire le necessarie competenze. Iscrizioni entro il 15 dicembre

La fotogrammetria, in generale, è una tecnica, non nuova a dire il vero, per determinare misurazioni di edifici o altri elementi tridimensionali partendo da riprese aeree. Una tecnica fotografica che nel passato ha richiesto l’uso di velivoli appositamente attrezzati. L’evoluzione della tecnologia che ha interessato il mondo dei droni ha in qualche modo rivoluzionato il settore introducendo un nuovo sistema che riduce drasticamente i costi ed è molto più accessibile ad una vasta platea di professionisti, ingegneri, architetti, geometri, che si sono avvicinati a questo mondo che è in continua evoluzione.

E’ importante conoscere bene le tecniche e le normative, tra l’altro modificate di recente in relazione all’utilizzo dei droni. Tra le varie opportunità si segnala un appuntamento formativo dedicato a piloti di droni, specializzandi del settore geo-spaziale nonché tecnici e imprese di settori urbanistici che vogliono iniziare a specializzarsi o migliorare le proprie competenze in mappatura da drone, topografia e cartografia.

Questo il programma fatto pervenire dagli organizzatori:

Rilievi da Drone 4.0 – Innovazione, sensori ed elaborazione in Costruzioni, Ambiente e Territorio

In programma il 16 e 19 Dicembre 2020 per un totale di 12 ORE FORMATIVE ONLINE, in collaborazione con:

– Photogrammetric Training School (referente organizzativo e docenza in mappatura fotogrammetrica)

– Urban Security Drones (Associazione di divulgazione scientifica sulla sicurezza applicata al mondo dei droni)

– Icaros School (Base formativa certificata per la formazione ENAC dei piloti, con sedi per la Puglia su Bari e Lecce presso le strutture di Urban Security Drones)

– Diemme Strumenti (Azienda leader in Italia in rivendita e noleggio strumentazione topografica)

–Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti (Ente di formazione in Taranto)

Il corso fornirà una panoramica completa su:

Mappature fotogrammetriche da drone in scenari edilizi, urbanistici e topografici implementando l’uso del migliore software sul mercato dei rilievi da drone, Pix4Dmapper Formazione abilitante di nuovi esperti nell’uso di software e droni che caratterizzano la rivoluzione industriale 4.0 Strategie per attirare correttamente i clienti di qualità per la propria attività e progettare le risposte fornite al mercato

Il prezzo di iscrizione al corso è di 250€ e comprende i seguenti vantaggi:

Accesso riservato all’aula di formazione online

all’aula di formazione online Accesso all’esame di valutazione al termine del corso online con rilascio di attestato

di valutazione al termine del corso online con rilascio di attestato S conto di 250€ utilizzabile entro 90 giorni sui percorsi formativi di Photogrammetric Training School

utilizzabile entro 90 giorni sui percorsi formativi di Photogrammetric Training School Sconto del 10% entro 90 giorni sui corsi per esame pilota ENAC presso base Icaros School – Urban Security Drones di Bari e Lecce

giorni sui ENAC presso base Icaros School – Urban Security Drones di Bari e Lecce Sconto personalizzato entro 30 giorni presso Diemme Strumenti per l’acquisto di strumenti topografici e formazione

Per iscriversi: info@altaformazioneprofessionisti.it o 099 6529777

Perché il corso

Il corso è dedicato all’introduzione al mondo dei droni nella quarta rivoluzione industriale, come strumento di risposte per la società evoluta, interconnessa e ottimizzata.

Introduzione a tecnologie, sensoristica, normativa europea di riferimento ed applicazioni professionali nella mappatura finalizzata a opere edilizie, urbanistiche, catastali, topografiche ed estimative.

La docenza

La docenza sarà a cura dell’Ing. Roberto Romano, Dottore in Ingegneria ambientale, esperto certificato in mappature da drone e Fondatore di Photogrammetric Training School

A chi si rivolge

Professionisti e imprese del settore edilizio che desiderano aumentare le conoscenze nel mondo geospaziale applicato alle mappature tramite l’uso degli aeromobili a pilotaggio remoto (droni) all’interno del flusso di lavoro composto dall’interconnessione delle diverse strumentazioni tecniche usate dal professionista.

Programma

Il corso sarà composto dalle seguenti unità didattiche:

Giorno 1

Introduzione (ore 17 – 17.30) Saluti istituzionali Presentazione docenza



Droni (ore 17.30 – 18) Il mercato dei droni nel 2020 Tipologia di aeromobili a pilotaggio remoto Sensoristica e modalità d’utilizzo Componenti tecniche d’ausilio per il volo



Normativa (ore 18 – 18.30) Normativa ENAC Formazione piloti e centri d’addestramento Aggiornamenti europei EASA 2019



Applicazioni e mappature fotogrammetriche (ore 18.30 – 20) Principi teorici Strumentazione e finalità Appoggio topografico Software di elaborazione Ruolo dei droni nell’industria 4.0 e offerta formativa di alta specializzazione



Giorno 2

Esempi pratici (17 – 19.30) Monitoraggio facciate e coperture edifici Pianificazione urbanistica e infrastrutturale Monitoraggio cantieri in ambiente BIM Scavi e movimenti di terra



Conclusione (ore 19.30 – 20) Proposte di esercitazioni di approfondimento e condivisione set di dati Domande e saluti



Giorno 3

Introduzione a Pix4D (ore 17 – 17.30) Perché usare questo software Caratteristiche e principi di funzionamento



Strumenti di geomatica (ore 17.30 – 19) Basi di cartografia (Sistemi di riferimento, coordinate) Basi di topografia (Rilievi GNSS, Rilievi celerimetrici, Livellazioni) Riferimenti di scala Differenze tra laser scanner e fotogrammetria e come integrarli Differenza tra rilievo terrestre e aereo e come integrarli



Pianificazione del volo (ore 19 – 20) Software di pianificazione automatica Acquisizione manuale Requisiti ottici della fotocamera e basi di fotografia Requisiti per eseguire un corretto rilievo



Giorno 4

Strumenti per finalizzare i flussi di lavoro (ore 17 – 18) Strumenti per output CAD Applicazioni specifiche Tools di lavoro Piattaforme cloud e condivisione dati Tipologia licenze software e destinazioni d’uso



Esempi pratici (18 – 19) Generazione di output specifici per software GIS, CAD e BIM Simulazione di flussi di lavoro professionali Miglioramento delle prestazioni di elaborazione in funzione degli obiettivi



Prova di valutazione online (19 – 20) Test 30 con domande risposta multipla ed esercizi di calcolo Correzione domande e saluti



