Abu Dhabi o Dubai? Quale città scegliere per il tuo viaggio negli Emirati Arabi

Stai progettando un viaggio negli Emirati Arabi e sei indeciso se trascorrere la tua vacanza ad Abu Dhabi o Dubai? In effetti sono due città molto diverse e ciascuna ha le proprie peculiarità.

Dubai, per esempio, è una vera e propria perla che si trova a Sud del Golfo Persico, tra le dune del deserto. Un luogo in cui moderno e antico si intrecciano, dove il mare e la città convivono splendidamente affiancata l’una all’altra. Caratterizzata da grattacieli e architetture all’avanguardia, Dubai è famosa perché ospita alcune particolari attrazioni come il Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, e altri scenari pazzeschi, oltre a centri commerciali, giganteschi acquari.

Qui si possono trovare persino piste artificiali per sciare ad alte temperature e isole artificiali a forma di palma per un soggiorno dall’effetto wow. Ovviamente non manca anche la parte più storica della città, ricca di moschee, bazar e quartieri da Mille e una Notte.

Più ancorata alla storia è invece Abu Dhabi che è anche la capitale degli Emirati Arabi. In realtà, anche qui non mancano gli alti grattacieli di vetro e alcune attrazioni particolari come il parco divertimenti più esteso al mondo e il parco a tema cinematografico della Warner Bros, ma la città è senza dubbio più ricca di musei e monumenti, come il Louvre Abu Dhabi Museum, meraviglia architettonica e centro culturale, ideale per chi ama viaggi urbani e culturali.

Qual è, dunque, la differenza tra le due città? Abu Dhabi è molto affascinante ma allo stesso tempo conservatrice e silenziosa: preferisce la cultura e la storia al divertimento notturno. Dubai è invece più chiassosa, anche di notte, ricca di grattacieli da record e opportunità di divertimento notturno.

Quale è meglio visitare, dunque? In realtà, perché dovresti scegliere tra le due città? Puoi sempre valutare un viaggio negli Emirati Arabi per scoprire entrambe le realtà. Rivolgersi ad una travel company online come Tramundi ti permette infatti di visitare entrambe le città e abbinare anche altre divertenti attività come escursioni nel deserto a bordo di un 4×4 oppure una mini crociera a Dibba Rock, per fare snorkeling nella barriera corallina.

Con un viaggio di gruppo organizzato puoi anche esplorare altre cittadine storiche come Al Ain, città al confine con l’Oman dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco, famosa per il mercato del bestiame e dei cammelli, oppure il Forte di Qasr Al Muwaiji, l’oasi di palme del Forte Al Jahili e l’ex Palazzo dello sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan.

Mete interessanti anche per i giovani che possono scegliere Dubai, per esempio, per una vacanza studio per imparare la lingua inglese e approfondire la storia e la cultura di questo luogo con itinerari specifici pensati solo per loro.