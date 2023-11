Arsenale di Taranto: Il “Miracolo” del Presidente

Renna (Cisl FP): accogliamo con favore le iniziative che danno lustro all’Arsenale

È giunto al termine il Festival della Cultura Paraolimpica che ha visto, dopo circa 40 anni, la presenza della massima carica dello Stato insieme ad altre alte figure della scena politica e militare all’interno dell’Arsenale.

I preparativi per l’accoglienza al Presidente della Repubblica sono stati giustamente straordinari, come si conviene ad un ospite di riguardo, con un’imponente opera di pulizia, sfalcio di erba, piantumazione di fiori, pitturazioni, opere edili e stradali, messi in atto da personale interno ed esterno allo stabilimento.

Come è noto negli ultimi tempi abbiamo visto il coinvolgimento dell’Arsenale in diversi contesti che l’hanno resa protagonista, come l’aver accolto il set del film “Comandante”, la tappa della “Marathon del Mediterraneo” o, per ultimo, essere la sede del Festival della Cultura Paraolimpica, ma ci piacerebbe che analoghe attenzioni avesse la manutenzione ordinaria dello stabilimento, in particolare per le zone periferiche che vedono alcuni lavoratori districarsi al limite del decoro.

Accogliamo con favore le iniziative che danno lustro all’Arsenale e alla città, ma è necessario che il medesimo impegno, corale e straordinario, sia impiegato sui temi che garantiscono la continuità produttiva e l’occupazione nello stabilimento (e più volte rappresentati) come le manutenzioni delle unita navali, le assunzioni necessarie, oltre il pericolo incessante di esternalizzare lavorazioni e servizi.

In questo contesto è utile ricordare la precarietà in cui versano i corsisti del “fallimentare” Concorso per 315 posti previsti per l’Arsenale (nella realtà poco più di 160), che li vedono in veste di tirocinanti relegati a seguire lezioni senza libri (perché non ancora arrivati), senza postazioni idonee per seguire le lezioni (senza un banco) e, dulcis in fundo, senza un rimborso spese da circa 3mesi.

Come CISL FP, siamo convinti che le due realtà dell’Arsenale possano coesistere, che lo stabilimento possa essere attrattivo e accogliente di spazi culturali senza, però, trascurare la sua origine di sito industriale manutentivo più grande del Ministero della Difesa, essenziale per il mantenimento e l’operatività della flotta navale della Marina Militare e per l’economia ionica, auspicando che le forze politiche intervenute siano dello stesso avviso .

Umberto RENNA – Coord. Territoriale CISLFP TA – BR