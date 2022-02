Asaf Avidan in concerto a Taranto

Il cantautore israeliano sul palco del Teatro Fusco

La grande musica internazionale in scena sul palco del Teatro Fusco il 4 marzo con Asaf Avidan e la tappa tarantina del suo “Anagnorisis Tour”, tournée che lo porterà sui palchi italiani per tutto il 2022. È Taranto l’unica città del Sud Italia in cui si esibirà Asaf Avidan nell’ambito del suo tour internazionale con Anagnorisis Tour. Dopo Milano, Bologna e Roma, Taranto sarà l’unica tappa nel mezzogiorno d’Italia per l’artista che ha collezionato numerosi dischi d’oro e di platino in oltre 15 paesi, e che non si esibisce da ormai tre anni sui palchi italiani.

Di Asaf Avinad, Jon Pareles, il più importante critico musicale firma del New York Times, ha scritto che “è un artista che scrive come Leonard Cohen, canta come Robert Plant e ha il carisma di un performer di cabaret”. Con questo curriculum artistico di notevole spessore e con un album che è frutto di un lavoro intimistico profondo, Asaf Avidan sarà a Taranto al Teatro comunale Fusco il 4 marzo e segnerà una data storica per il palco del teatro tarantino.

Un artista di grande spessore

Dopo aver conquistato le classifiche di tutto il mondo nel 2012 con “One Day / Reckoning Song” remixata dal DJ tedesco Wankelmut, Asaf Avidan ha proseguito la sua carriera di cantautore riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo con ben 9 album all’attivo, regalando brani meravigliosi che vivono di contaminazioni rock classiche, blues e folk. Vedere Asaf Avidan dal vivo è una vera e propria esperienza di disconnessione sensoriale; più volte, infatti, Asaf Avidan è stato paragonato ad artisti del calibro di Janis Joplin e Johnny Cash. L’esperienza degli spettatori è quella di un sound profondo ed ancestrale che stupisce e sorprende ad ogni respiro e sicuramente resta nel cuore e nell’anima di chi assiste alle performance di questo artista così eclettico.

«Un’artista di questo calibro a Taranto è una vera e propria pietra miliare nell’offerta culturale di questa città – sostiene il direttore del Teatro Fusco Michelangelo Busco. Per la Città e per la direzione del Teatro è certamente un grande onore poter offrire la possibilità di assistere alla performance di un grande cantautore che sono certo incanterà il pubblico con le sue doti. Asaf Avidan è un grande artista che dimostra ancora una volta la sempre maggiore centralità culturale della città».

Informazioni e costi

Il costo dei biglietti è di 30 euro per la poltronissima e 27 euro per la poltrona platea settore B, con i ridotti che passano rispettivamente a 26 euro per la poltronissima e 24 la platea del settore B. La galleria ha un costo di 25 euro e i palchi di 20 euro, coi rispettivi ridotti del valore di 20 e 15 euro.Il biglietto ridotto verrà concesso esclusivamente ai giovani fino a 30 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto – Puglia, Aeronautica/Marina Militare.

L’acquisto dei biglietti è possibile al botteghino del Teatro comunale Fusco oppure online agli indirizzi: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/asaf-avidan/168535 .