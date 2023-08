Battista (Lega): la maggioranza non ha i numeri, Melucci ne prenda atto

riceviamo e pubblichiamo:

Oggi doveva svolgersi il consiglio comunale ma ciò non è stato possibile in quanto la maggioranza di Melucci non aveva i numeri in aula.

È davvero triste constatare che in un momento così importante quale doveva essere il consiglio comunale di oggi, con punti all’odg come l’assestamento del bilancio e il Dup, la maggioranza non è stata compatta e presente.

Noi consiglieri di opposizione, in coerenza con il mandato che gli elettori ci hanno assegnato alle ultime elezioni amministrative, non abbiamo fatto da stampella come succedeva spesso nelle scorse consigliature.



Il Sindaco ne prenda atto e faccia le dovute valutazioni.



Valutazioni che sono sicuro porteranno Melucci ad un’ulteriore pressione per l’ingresso in Maggioranza dei Stellato boys.

Appositamente non ho menzionato il partito perché tanto quello per alcuni politici è un optional, è solo un mezzo usato per farsi trasportare verso le elezioni successive in base alle convenienze politiche del momento.



La maggioranza ha già dimostrato di essere divisa su tantissimi temi ed eventuali nuovi ingressi non faranno altro che ampliare queste divisioni, specie di chi poco più di un anno fa sbandierava ai quattro venti l’inadeguatezza del Sindaco, salvo poi essere folgorato sulla Via di Damasco.

Tutto ciò non gioverà alla città ma probabilmente solo a qualcuno per allungare la consigliatura o prepararsi per le prossime elezioni regionali.



Chiediamo pertanto al Sindaco, se davvero vuole bene a Taranto, di verificare se la Maggioranza con la quale ha vinto le elezioni nel 2022 ha ancora i numeri, altrimenti ne prenda atto e rassegni le dimissioni senza ulteriore indugio.

Così non si può proseguire e tantomeno con inciuci di palazzo.

Non lo merita Taranto, non lo meritano i Tarantini.

Battista Francesco

Consigliere Comunale Taranto

Segretario Cittadino Lega