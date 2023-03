Battista(Lega): 4 mozioni per il question time del 29 marzo

Il 29 marzo p.v. avrà luogo il Consiglio Comunale in modalità question time.

La nostra, fin dal primo giorno, è stata e sarà un’opposizione dura ma nell’unico obiettivo di tutelare gli interessi dei tarantini.

Ma non ci limitiamo solo a questo perché è facile controllare ciò che fanno gli altri o eventualmente criticare e non avere una propria visione di città.

Per questo, come già avvenuto nelle precedenti sedute di consiglio, abbiamo presentato 4 mozioni per dare il nostro contributo alla città in termini di proposte.

In particolare è iscritta all’ordine del giorno una mozione per un corso di aggiornamento della polizia locale e una mozione sul controllo della circolazione dei monopattini, preparate con l’Avv. Francesco Marturano, responsabile dipartimento sicurezza del coordinamento cittadino di Taranto.

Mentre un’altra mozione, preparata con l’Avv. Stefania Cantoro, responsabile del dipartimento pari opportunità, è relativa a corsi per la digitalizzazione delle donne.

Infine, ma non per importanza, la richiesta di ripristino del Parco del Mirto, uno dei pochi polmoni verdi presenti in città che potrebbe fungere da volano sociale per il quartiere Paolo VI, preparata con l’Ing. Piero Campidoglio, responsabile dipartimento lavori pubblici.

La squadra di professionisti del Coordinamento Cittadino della Lega è a disposizione della collettività, sperando che la massima assise, fuori dalle ideologie e schieramenti politici, voti in consiglio nel solo interesse primario dei cittadini.

Francesco Battista

Consigliere comunale di Taranto

Segretario Cittadino