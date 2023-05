Battista(Lega): il Consiglio comunale non perda la sua centralità

Martedì 23 maggio alle ore 10:45 è stato convocato un consiglio comunale monotematico avente ad oggetto: “Redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e ulteriori adempimenti ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001, del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 44/2012 – Presa d’atto dell’ultimazione della “Fase 1”



Voglio ricordare a me stesso ma anche ai cittadini che il PUG è fondamentale per la visione del futuro della nostra città dal punta di vista urbanistico, ma che avrà ricadute sul territorio anche dal punto di vista economico ed ambientale.

In considerazione dell’importanza di questo tema, nonostante il Comune di Taranto abbia ricevuto dal Prof. Karrer tutta la documentazione, acquisita con prot. 0081060/2023 del 13 marzo 2023, mi duole constatare che tale documentazione che consta in particolare, della valutazione ambientale strategica costituita da 347 pagine, delle norme tecniche di attuazione

costituita da 92 pagine e della relazione generale Dpp costituita da 31 pagine per un totale di 470 pagine, sia stata messa a disposizione dei consiglieri comunali solo in data 16 maggio u.s., ad una settimana dal consiglio comunale.



La vastità, la complessità ma soprattutto l’importanza dell’argomento mi porta a dire che il tempo a disposizione dei consiglieri comunali (meno di una settimana) non è assolutamente sufficiente a poter dare un giudizio tecnico e politico sulla prima fase del Pug.

Tutto ciò nonostante il Comune di Taranto avesse a disposizione la Documentazione da oltre due mesi.

Il consiglio comunale non diventi uno strumento utilizzato semplicemente per un passaggio formale previsto dalla norma, ma sia luogo di discussione ma anche propositivo restituendo ad ogni consigliere comunale il rispetto e il ruolo che merita e che è sancito dal d. lgs. n. 267/2000.

Battista Francesco

Consigliere Comunale Taranto

Segretario Cittadino Lega