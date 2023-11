Battista(Lega): non possiamo perdere la piscina a Taranto

riceviamo e pubblichiamo:

In data 20/01/2023 venne pubblicato un concorso finalizzato all’acquisizione di un progetto, con livello di approfondimento pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” per la realizzazione ex novo dello Stadio del Nuoto di Taranto e la sistemazione dell’area esterna.



Per tale concorso al primo classificato è stato assegnato un premio di 100.381,96 euro, 20.000 euro ciascuno dal secondo al quinto, tutto oltre iva e oneri per un totale di 228 mila euro.

Ora leggiamo dalla stampa che non ci sarebbero i tempi per la realizzazione della piscina a Taranto.

E i 228.000 € spesi per i famosi rendering a che sono serviti?



Se la piscina non verrà realizzata a Taranto sarà una sconfitta per la città che non avrà più la possibilità di avere a disposizione dei fondi per la sua realizzazione ma sarà anche una sconfitta per il Sindaco e il Commissario nonché ora presidente del Comitato.

La piscina si può e si deve fare a Taranto.



Melucci e Ferrarese facciano quanto è in loro potere per non perdere questa occasione per la nostra città.

Non vorrei che questa situazione possa tramutarsi in uno spostamento dei fondi per la realizzazione della piscina in altre città, magari a Brindisi.

Battista Francesco

Consigliere comunale Taranto

Segretario cittadino Lega