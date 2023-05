Battista(lega):Melucci smetta con la commedia tragicomica

riceviamo e pubblichiamo:

In questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo indecoroso per la nostra città.

Consultazioni dei gruppi politici di maggioranza dal sindaco, a similitudine di ciò che avviene dal Presidente della Repubblica per la formazione del governo.

Solo che in questo caso l’oggetto delle consultazioni è l’ingresso o meno in maggioranza di Stellato, Casula e Brisci, tre dei famosi 17 “traditori” (così vengono apostrofati dalla maggioranza) che hanno mandato a casa la prima Amministrazione Melucci e che fino ad oggi sono stati usati per giustificare gli insuccessi di questo primo anno di consigliatura, a loro dire a causa del vuoto amministrativo consequenziale.



Si susseguono note stampa che parlano di chi è favorevole o meno all’allargamento della maggioranza affermando che comunque tutto ciò viene fatto per l’interesse supremo della città.

In realtà l’unico interesse è quello dei singoli attori di questa vicenda che, come prevede il manuale Cencelli, andranno poi a bussare alla porta del Sindaco per caselle in giunta o nelle partecipate o di chi con questi nuovi ingressi inevitabilmente dovrà cedere delle poltrone.



E poi ci chiediamo come mai alle ultime elezioni amministrative a Taranto, la maggioranza dei tarantini non si è recata alle urne.

I cittadini non ne possono più di questo modus operandi ed è questa la motivazione principale per la quale si allontanano sempre più dalla politica e dalle istituzioni.

Pertanto chiedo al Sindaco Melucci che metta fine al più presto a questa commedia tragicomica e si concentri con la sua squadra a risolvere i molteplici problemi che purtroppo affliggono la nostra città.

Battista Francesco

Consigliere Comunale Taranto

Segretario Cittadino Lega