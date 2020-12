Carabinieri, operazione “Mercante in Fiera”: numerosi arresti

Esecuzione di 22 provvedimenti cautelari, notifica di 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari e sequestro preventivo di 3 immobili, 1 attività commerciale, 8 autovetture e una barca da diporto

Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga dei CC di Taranto, i quali stanno dando esecuzione, in vari Comuni della Provincia Jonica e della Provincia di Brindisi, nonché in Andria (BT), Potenza, Firenze e Torino, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari restrittive, emesse dal GIP di Lecce, nei confronti di 22 soggetti: 13 da condurre in carcere, 7 da sottoporre agli arresti domiciliari e 2 all’obbligo di presentazione alla P.G.

Contestualmente, nei confronti di alcuni degli indagati, verranno eseguiti sequestri preventivi di beni di varia natura del valore complessivo di circa 500.000 €.

Alle operazioni stanno concorrendo militari dei Comandi Provinciali competenti per territorio, nonché unità antidroga del Nucleo CC Cinofili di Modugno (BA), un contingente dello Squadrone Eliportato CC Cacciatori “Puglia”, e un velivolo ad ala rotante del 6° Elinucleo CC di Bari Palese, per un totale di circa 170 militari.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata.