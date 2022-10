Carabinieri: sequestri dei NAS per gravi irregolarità di alcuni esercizi commerciali

CARABINIERI – NAS TARANTO: Sequestro di prodotti non conformi e conduzione irregolare di attività nel settore alimentare .

NOTA DELLA REDAZIONE: I COMUNICATI DELLE FORZE DELL’ORDINE NON SEGNALANO QUALI SIANO GLI ESERCIZI COMMERCIALI OGGETTO DI SANZIONI E SEQUESTRI. NOI RITENIAMO COME LA MAGGIOR PARTE DEI NOSTRI LETTORI CHE SIA DIRITTO DEI CITTIDINI SAPERE QUALI SIANO GLI ESERCIZI IN QUESTIONE, SOPRATTUTTO QUANDO SI TRATTA DI COMMERCIO DI ALIMENTARI, PER GARANTIRE LA PROPRIA SICUREZZA. CIO’ DIPENDE NATURALMENTE DA NORME IMPERATIVE. PER QUESTO COMPRENDIAMO LE TANTE PERPLESSITA’ CHE I LETTORI CI SEGNALANO MA NON POSSIAMO PROCEDERE DIVERSAMENTE DALL’ATTENERCI A TALI NORME.

Nell’ambito di controlli finalizzati alla corretta commercializzazione di giocattoli e/o articoli vari contraffatti o comunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, i Carabinieri del NAS di Taranto hanno eseguito una ispezione presso un esercizio commerciale della provincia di Taranto, procedendo al sequestro amministrativo di articoli di cancelleria vari destinati alla vendita al dettaglio, per un valore complessivo di circa 500 €, sui quali non erano riportate le “avvertenze e le informazioni d’uso” in lingua italiana, in difformità a quanto stabilito dal Codice del Consumo. Al commerciante è stata contestata la violazione amministrativa di € 1.032,00 prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 206/2005.

Nel corso di attività ispettive nel settore vitivinicolo i carabinieri del NAS di Taranto hanno accertato gravi carenze igienico strutturali in 2 cantine della provincia tarantina, accertando 3 violazioni amministrative e, per il tramite del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl tarantina, disposto la chiusura di due depositi di prodotto finito annessi agli stabilimenti vinicoli, per un valore complessivo di 2.000.000,00 €.

Nel settore della ristorazione sono stati chiusi n. 2 depositi alimentari annessi a due ristoranti del capoluogo per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Elevate n. 2 violazioni amministrative pari ad euro 2.000,00.

