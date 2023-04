Casartigiani festeggia la resilienza dell’artigianato: 33 anni di attività di Mignogna

TARANTO – Domani, Iviennesi Hair Concept festeggiano trentatré anni di servizio alla comunità. Un anniversario di grande importanza, nonostante le enormi difficoltà dei tempi e la situazione non facile in cui versa il territorio tarantino. Oltre tre decenni in cui l’azienda artigiana ha continuato ad essere resiliente, contribuendo a migliorare la tenuta del sistema economico cittadino. Casartigiani Taranto, pertanto, si congratula con il titolare dell’azienda Ivano Mignogna per il meritato successo e gli augura di continuare a lavorare per il benessere e l’immagine dei tarantini per ancora tanti anni.

Mignogna, responsabile della categoria acconciatori di Casartigiani, è molto soddisfatto per il traguardo raggiunto e ringrazia tutte le persone che lo hanno supportato in questi anni: «Ringrazio i miei adorati clienti per aver continuato a scegliere di affidare la propria immagine alle cure delle nostre mani. Inoltre, ringrazio anche tutti gli amici, che sono una parte fondamentale e insostituibile nella nostra grande squadra».

«Amo il mio lavoro – continua – e lo svolgo esattamente con la stessa passione che mi contraddistingue da trentatré anni. Sono fiero di essere un artigiano e pertanto, nonostante il continuo mutare dei tempi, continuerò a identificarmi in questa splendida professione. Ai giovani colleghi consiglio una continua formazione e la lealtà verso i propri clienti, perché sono i punti di forza che contraddistinguono un vero professionista».

Nel 2019, Mignogna è stato premiato dalla Regione Puglia come “Maestro Artigiano”, l’unico tarantino tra i trentanove professionisti indicati. Il marchio “Iviennesi parrucchieri” nasce nel 1990, per creare una corrente di nuovi acconciatori, mossi da una concezione differente dei valori professionali quali la generosità, lealtà, semplicità, serenità e sicurezza Inoltre, Mignogna ha fondato una linea di suoi prodotti basati sulla filosofia della “qualità e accessibilità”, che rispecchino le esigenze di ogni cliente e collaboratore.