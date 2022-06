Chiusura della campagna elettorale: gli ultimi comizi

Musillo, Battista, M5S e Abbate in piazza Maria Immacolata

Tradizionali comizi di chiusura della campagna elettorale da parte dei 4 candidati alla carica di sindaco; nell’ordine Walter Musillo, Massimo Battista, Rinaldo Melucci “ospite” nell’occasione del Movimento 5 Stelle, e Luigi Abbate, si sono succeduti sullo stesso palco allestito in piazza Maria Immacolata.

L’appassionato intervento di Musillo, che ha ribadito i punti principali del suo programma, ovvero recupero e rivalutazione delle periferie quanto della Città Vecchia, interventi mirati ad arginare il fenomeno della fuga di cervelli, mobilità e parcheggi, governance e soprattutto assoluta autonomia rispetto alle indebite ingerenze esterne ( in particolare il riferimento è al governatore di Puglia), è stato preceduto dal saluto di tutti i referenti dei partiti e delle liste civiche della Grande Alleanza per Taranto.

Testimonial d’eccezione il vice presidente della Camera dei Deputati l’on.le Fabio Rampelli , Fratelli d’ Italia (vedi nostra intervista QUI). Con Rampelli si completa il ciclo di presenze a Taranto di esponenti nazionali dei partiti del centro destra (Tajani, Gasparri per Forza Italia, Lupi per Noi con L’Italia e il ministro Garavaglia per Prima l’Italia – Lega)

Molto passionale anche l’intervento di Massimo Battista che ha ringraziato tutti coloro i quali lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale. Anche per Battista le periferie, dimenticate ed abbandonate a sé stesse, rappresentano una priorità assoluta, come il lavoro per i giovani e i centri di aggregazione. Come promessa la prima delibera di giunta per restituire il campo di calcio per i ragazzi del rione Tamburi. Non è mancato il riferimento all’ ex Ilva; non si può prometterne la chiusura subito ma non si potrà consentire a lungo che continui ad inquinare ed uccidere.

Accoglienza calorosa per l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte per il quale si sono ritrovati in piazza tutti i partiti della coalizione che sostiene Rinaldo Melucci, con diversi gruppi provenienti dalla provincia. Qualche contestazione è stata bloccata dall’intervento delle Forze dell’Ordine per evitare problemi di ordine pubblico. In mattinata si erano già verificate contestazioni nei pressi della ex Banca d’ Italia in piazza Ebalia.

Un comizio che ha di fatto esaltato il ruolo del Movimento 5 Stelle con un primo intervento di Melucci, un elencazione di provvedimenti realizzati per Taranto proposta dal Sen. Mario Turco, e la conclusione di Conte.

Ultimo comizio quello di Luigi Abbate che ha parlato a lungo rinnovando il suo invito a votare per il radicale cambiamento del paradigma socio economico di Taranto. Chiusura dell’acciaieria e impiego delle maestranze nel lavoro di smantellamento e bonifica a spese dello Stato. Rinnovate anche alla precedente amministrazione.