Cinghiali, Perrini (FdI): sono una vera emergenza

Pur con qualche ritardo l’assessore Pentassuglia ha affrontato il problema e adottato i primi provvedimenti concreti. Stanziati fondi per i risarcimenti ed ampliato il piano faunistico venatorio.



I cinghiali sono una vera emergenza in Puglia, sia per l’agricoltura sia per l’incolumità degli automobilisti. Per questo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha chiesto di audire l’assessore Pentassuglia in Commissione Agricoltura, al fine di conoscere cosa sta programmando la Regione per il contenimento del fenomeno.

Renato Perrini

Il consigliere Perrini, nel motivare la richiesta, ha evidenziato che per gli agricoltori tarantini la situazione è diventata insostenibile ed è giunto il momento di rispondere con i fatti al grido di allarme e di disperazione di molti contadini di Laterza, Castellaneta, Ginosa, Mottola, Massafra, Crispiano, a seguito dei danni causati dai cinghiali con la razzia dei prodotti agricoli e la distruzione delle piante fino alla radice. A questo si aggiunge che, la loro presenza costituisce anche un pericolo per la sicurezza stradale data l’alta incidentistica.



La risposta dell’assessore Pentassuglia non si è fatta attendere, tant’è che ha subito dimostrato la massima attenzione al problema, dapprima con degli appositi stanziamenti in bilancio a titolo di risarcimenti danni e cartellonistica stradale, ma soprattutto con la messa in atto di tutti gli adempimenti necessari.

L’ ass. Pentassuglia

È stato infatti integrato in tal senso il Piano faunistico venatorio, visto che non vi era nessun cenno sul tema; è stata data la possibilità ad avere l’albo dei selecontrollori per avere anche in Puglia la caccia di selezione al cinghiale, facendo una mirata valutazione della popolazione dei capi, data la necessità di ridimensionarla. Inoltre, per il 2023 è stato ampliato il calendario venatorio e si sta guardando con attenzione ai capi abbattuti per la filiera corta, mettendo in rete la parte legislativa.

L’assessore ha poi rivolto l’invito a fare riferimento agli ATC per i controlli puntuali, a cui rivolgersi anche per ogni tipo di segnalazione.