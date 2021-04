CJ Taranto-Pozzuoli, l’ex Longobardi: “Gara speciale”

Torna il campionato con i rossoblu a caccia dell’ennesima vittoria in casa, partita particolare per la guardia campana. Diretta tv su Antenna Sud 90 ed LnpPass

Un doppio ko da cancellare con il ritorno alla vittoria. CJ Basket Taranto determinato quello che si presenta alla ripresa del campionato di serie B Old Wild West. Nella quarta giornata della fase2 del girone D i rossoblu di coach Olive ospiteranno al PalaFiom (domani, domenica, ore 18) la Bava Virtus Basket Pozzuoli.

Il CJ Taranto è reduce da due sconfitta che ancora bruciano per diversi motivi. La ferita ancora aperta dell’eliminazione ai quarti di finale dalla Coppa Italia a Rimini/Formia per opera di Livorno, che non ha cancellato comunque la grande soddisfazione per il traguardo storico per la società e il basket tarantino di una finale nazionale. E poi quella più indietro nel tempo del ko di Cassino nell’ultima giornata di campionato che si è giocata prima della sosta “pasquale”. C’è quindi grande voglia di riscatto per Stanic e compagni che sono ancora in testa alla classifica del girone D a pari punti con Rieti.

Quella con Pozzuoli sarà per ovvie ragioni una partita speciale per Nicola Longobardi che affronterà il suo passato, laddove ha fatto la trafila del settore giovanile, esordito nel basket dei grandi fino alla promozione in serie B di un paio di stagioni fa. “Questa partita per me è doppiamente importante – dice la guardia campana – Primo perché dobbiamo riscattarci da due sconfitte consecutive sia a Cassino che in coppa Italia quindi questo sarà un test importantissimo per noi. Secondo perché gioco contro una squadra che mi ha cresciuto sia cestisticamente che umanamente. Domenica mi ritrovo a giocare contro amici con cui ho giocato insieme per più di 10 anni, uno più di tutti Mario Caresta, senza dimenticare i tanti dirigenti, li rivedrò tutti con piacere. Alla palla a due poi tutti rivali, non vedo l’ora di giocarla questa partita”.

Pozzuoli occupa l’11° posto in classifica, è reduce da due sconfitte consecutive ma all’inizio della seconda fase ha mietuto uno scalpo importante, quello dei Lions Bisceglie alla prima giornata. Un roster di tutto rispetto impreziosito dall’arrivo di Ousmane Gueye, guardia dal passato in A2 che si è aggiunto ai vari Salvodelli e Balic, senza dimenticare Kushchev, Mavric e Mehmedoviq.

CJ Basket Taranto-Virtus Bava Pozzuoli sarà trasmessa in diretta Tv su Antenna Sud 90 del gruppo Distante (canale 90 del digitale terrestre), in diretta radiofonica sulle frequenze 96.5fm di Radio Cittadella (in streaming audio sul sito www.radiocittadella.it) mentre tutti i fuorisede potranno seguire il match in diretta tv streaming sul portale Lnp Pass, servizio in abbonamento (costo singola partita 3.49 euro).

Palla a due domenica 11 aprile alle ore 18 al PalaFiom (a porte chiuse), arbitrano il match Danny Lillo e Matteo Rodi di Brindisi.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D – 4^ giornata Seconda Fase

10/04/2021 20:00 Alpha Pharma Bisceglie-Geko PSA Sant’Antimo

11/04/2021 18:00 Frata Nardò-Virtus Arechi Salerno

11/04/2021 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-LUISS Roma

11/04/2021 18:00 EPC Action Now Monopoli-Scandone Avellino

11/04/2021 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Meta Formia

11/04/2021 18:00 Mastria Sport Academy Catanzaro-BPC Virtus Cassino

11/04/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Virtus Pozzuoli

11/04/2021 20:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Real Sebastiani Rieti

CLASSIFICA:

CJ Basket Taranto 30 15-2

Real Sebastiani Rieti 30 15-2

Frata Nardò 26 13-4

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22 11-6

Virtus Arechi Salerno 20 10-7

Alpha Pharma Bisceglie 18 9-7

Pall. Pavimaro Molfetta 16 8-9

Geko PSA Sant’Antimo 16 8-8

BPC Virtus Cassino 16 8-9

Meta Formia 14 7-10

LUISS Roma 14 7-7

Virtus Pozzuoli 10 5-12

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 8 4-13

Mastria Sport Academy Catanzaro 8 4-13

EPC Action Now Monopoli 6 3-13

Scandone Avellino* 6 6-11

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte