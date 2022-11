Concorso Arsenale Taranto, pubblicato il bando

315 assistenti tecnici con diploma e vari profili professionali a tempo indeterminato

Per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell’Arsenale militare marittimo di Taranto, il Ministero della Difesa, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata per un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso, attraverso il portale InPA, accedendo tramite SPID, CIE o CNS. Per partecipare occorre essere in possesso anche di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà possibile fare domanda dal 23 novembre al 23 dicembre 2022. Per la partecipazione è richiesto il versamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le indicazioni fornite in fase della presentazione della domanda.

POSTI MESSI A CONCORSO:

N. 7 unità – ASSISTENTE TECNICO PER L’INFORMATICA

Nell’ambito di indirizzi definiti, provvede all’espletamento di compiti inerenti alla gestione operativa e alla manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico sia applicativo. A tal fine provvede al rilascio delle abilitazioni agli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce, monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza IGT. Fornisce assistenza, esegue interventi di manutenzione e di potenziamento

delle dotazioni informatiche.

N. 64 unità – ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI

Esegue interventi tecnici su reti, impianti, apparecchiature e congegni elettrici sia per la produzione che per la trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica. Esegue diagnosi ed interventi tecnici di tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine ed impianti elettrici, su sistemi o sottosistemi di complessivi, nonché su schede elettroniche di

apparecchiature elettromeccaniche collaborando con le professionalità superiori nella attuazione degli interventi più sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi. Rileva guasti, anomalie e difetti, esegue prove di valutazione sui risultati di interventi effettuati.

N. 4 unità – ASSISTENTE TECNICO PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA

Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla base di istruzioni specifiche utilizzando strumenti, sistemi e programmi di grafica e di restituzione. Utilizzando i macchinari e le attrezzature specifiche, effettua tutti i lavori di composizione, impaginazione, prestampa, stampa, litografia e rilegatura. Effettua fotografie, riprese cinematografiche e televisive sulla base di istruzioni specifiche. Effettua il montaggio delle sequenze realizzato sia su formato analogico che digitale. Svolge mediante tecniche del disegno attività specializzate quali: lavori di costruzione, sviluppo, trasformazione, preparazione ed interpretazione di progetti e situazioni di stato del territorio, delle acque e della terra. Cura ed esegue la restituzione, la riproduzione interpretativa e la valorizzazione cartografica dei rilievi geotopocartografici ed idrografici, la valorizzazione dei rilievi meteoceanografici e di documentazione nautica ed aeronautica. Esegue disegni cartografici e calcoli nei vari campi geotopocartografici e nautici. Effettua la preparazione degli originali per la toponomastica compresa la ricerca, la classificazione e il posizionamento dei vari toponimi.

N. 13 unità – ASSISTENTE TECNICO CHIMICO-FISICO

Svolge l’attività di tecnico nelle officine, reparti, laboratori chimici e fisici, nonché in altri luoghi, ove ritenuto necessario. Controlla lo stato d’uso, di conservazione, di efficacia nonché la scadenza dei materiali e lo stato della confezione e della custodia per quei prodotti che presentino pericoli generici ovvero pericoli specifici di contaminazione.

N. 15 unità – ASSISTENTE TECNICO NAUTICO

Esegue, garantisce e controlla l’allestimento, la manutenzione e l’assetto delle sistemazioni tecniche e marinaresche portuali, dei bacini di carenaggio, dei galleggianti, dei fari e dei segnalamenti marittimi.

Opportunamente formato e abilitato, può svolgere mansioni di «Capo pontone» sui pontoni da lavoro, coordinando le professionalità pari o inferiori in tutte le fasi lavorative, verificando periodicamente l’aggiornamento delle certificazioni di idoneità e lo stato di integrità di tutte le attrezzature marinaresche in uso. Può utilizzare i mezzi di sollevamento di bordo, purché opportunamente formato ed abilitato. Può essere impiegato in attività subacquea purché in possesso del previsto brevetto/abilitazione, curando anche le operazioni di salvamento.

Svolge le mansioni di «capo barca per il traffico locale», «capo barca per il traffico nello Stato», «motorista abilitato», «marinaio autorizzato al traffico», «padrone marittimo di 2ª classe per il traffico», «meccanico navale di 2ª classe» e «meccanico navale di 1ª classe» purché abbia superato gli esami previsti dal regolamento del C.N., oppure, sia

in possesso di attestato dell’autorità marittima locale comprovante il superamento degli esami previsti per il conseguimento del corrispondente titolo professionale marittimo. Svolge con autonomia esecutiva attività antincendio, antinquinamento, antifalla coordinando anche professionalità di livello inferiore. Può essere addetto al servizio dei fari e segnalamenti marittimi, anche con eventuali funzioni di reggente purché abbia superato il previsto tirocinio teorico pratico e sia in possesso delle abilitazioni necessarie ad assumere il comando/guida delle imbarcazioni e/o dei mezzi terrestri necessari per l’espletamento del servizio.

N. 48 unità – ASSISTENTE TECNICO PER L’ELETTRONICA, L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI

Esegue interventi tecnici usuali relativi all’allestimento, installazione, conduzione, revisione e manutenzione di circuiti, apparati, sistemi ed impianti elettronici ed attrezzature metriche, collaborando con le professionalità superiori nell’attuazione di quelli più sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi, nonché nell’individuazione e nella

riparazione di guasti, anche con sostituzione di pezzi. Esegue in campo ottico, rilievi, misurazioni e prove di valutazione. Partecipa ai collaudi funzionali ed utilizza strumenti optoelettronici ed altre attrezzature complesse. Può anche eseguire autonomamente interventi, perizie ed accertamenti tecnici specializzati ovvero collaudi funzionali su lavorazioni, circuiti, apparati, sistemi ed impianti elettronici, attrezzature metriche e «tempest». Controlla i risultati tecnici e la funzionalità degli

interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilità standard .

N. 74 unità – ASSISTENTE TECNICO PER LE LAVORAZIONI

Esegue, sulla base di istruzioni, disegni o documenti di massima, interventi per la riparazione e ricostruzione di oggetti, manufatti, nonché di parti in materiale metallico, non metallico e plastico, compresa la vetroresina utilizzando macchine utensili e centri di lavoro a controllo numerico. Esegue, se in possesso del relativo brevetto di idoneità, ogni tipo di saldatura, taglio, ripristino di materiali, sulla base di istruzioni specifiche o disegni. Esegue lavorazioni per la sagomatura a caldo e a

freddo di tubolature utilizzando macchine specifiche.

N. 90 unità – ASSISTENTE TECNICO PER LA MOTORISTICA, LA MECCANICA E LE ARMI

Opera su motori endotermici e sui relativi ausili meccanici, controlla la loro efficienza compresa l’automazione, individua difetti, guasti e anomalie, effettua le riparazioni, attua modifiche, prove funzionali e controlli. Cura la manutenzione e controlla l’efficienza di motori e relativi ausili meccanici. Provvede alla manovra di mezzi e macchinari complessi, di gru e carri ponte da terra e da bordo. Procede al controllo, manutenzione e riparazione dell’attrezzatura in uso.

Svolge attività specializzata relativa alla progettazione e al collaudo di opere, manufatti armi, sistemi d’arma e procedimenti. Assicura l’esatta applicazione ed il previsto spessore dei trattamenti superficiali, di vernici e sostanze chimiche di protezione, sulle armi o parti di esse. Provvede ad effettuare prove a fuoco, assistenza e manutenzione, sperimentazioni, controlli e collaudi di munizioni, armi o parti di esse.

