Conti, aeroporto: finalmente questo sogno si sta rendendo concreto, diventando realtà.

Oggi (ieri), quale presidente del Movimento TARANTO, DIRITTO DI VOLARE, ho partecipato alla conferenza stampa presso l’aeroporto di Taranto Grottaglie, nella quale si dava il via ai lavori per il Terminal Passeggeri all’aeroporto M. Arlotta di Grottaglie.

Alla conferenza stampa per l’avvio dei lavori di rifacimento totale del Terminal Passeggeri, erano presenti il Presidente della regione Puglia Michele Emiliano, il Presidente di AdP (Aeroporti di Puglia) dott. Antonio Vasile, il Consigliere del Presidente Emiliano, l’avv. Cosimo Borracino, Il Presidente di Confindustria dott. Salvatore Toma e tanti altri interessati all’argomento.

Il Presidente Emiliano ha fatto intendere che a Grottaglie si potrà attivare anche il traffico passeggeri.

Dopo tanti anni di lotta, più volte ho proposto negli anni passati, in più sedi istituzionali, di mettere in cantiere sia il collegamento stradale tra la S.S. 7 (Taranto – Brindisi) che è al momento in dirittura d’arrivo, sia il rifacimento del terminal passeggeri, al momento non idoneo per i voli passeggeri di linea, in quanto le compagnie vogliono tutti i servizi, come previsto dall’ICAO (Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile). Noi del movimento TARANTO, DIRITTO DI VOLARE, abbiamo avuto questa precognizione già nel 2017 nell’aula del Consiglio comunale di Taranto, durante il quale la parte associativa voleva conoscere se nel programma dei candidati sindaci di Taranto (erano dieci candidati), c’era l’intenzione di affiancarsi alla nostra lotta/richiesta nell’ottenere il sacrosanto diritto alla mobilità aeroportuale all’aeroporto di Taranto – Grottaglie. In seguito abbiamo avuto diversi incontri, con tutti i riferimenti istituzionali locali e regionali, compreso il Presidente di AdP dott. Antonio Vasile. Esattamente un anno fa, organizzammo un incontro all’Istituto Istruzione Superiore Statale “Augusto Righi” di Taranto, con lo stesso presidente di AdP e alcune realtà culturali tarantine. Quel giorno chiedemmo proprio che quest’ultimo progetto venisse messo in atto, considerando che lo stesso Emiliano aveva affermato in un’occasione che tale terminal passeggeri sembrava più una struttura da Soviet ed era da rifare, così come merita una struttura destinata ad accogliere passeggeri e compagnie.

Finalmente questo sogno si sta rendendo concreto, diventando realtà. E si aggiunge ai lavori già finiti, come la pista di rullaggio, i parcheggi per gli aerei e l’impianto d’illuminazione. Come ho sempre affermato, in tutte le questioni ci vuole tempo e denaro e di questo dobbiamo dare merito al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha creduto nel progetto di sviluppo dell’aeroporto in questione e, dopo anni di lavoro e ingenti finanziamenti, ha reso possibili gli adeguamenti.

L’aeroporto di Grottaglie potrà essere una struttura polifunzionale nella quale un domani si potrà investire e potrà essere in grado di accogliere tutte le opportunità di crescita che si presentano.

Cav. Alfredo Luigi CONTI

Presidente Movimento TARANTO, DIRITTO DI VOLARE.