Conti: è ora di stare con i piedi per terra e la testa sulle spalle..

..pensando allo sviluppo della provincia di Taranto e allo stesso comune di Taranto.





Come vuole il detto: UNA VOLTA CHE SI ROMPE IL VASO, NULLA PIÙ SI PUÒ FARE, ANCHE COPRENDOLO DI ORO COLATO, RIMANE UN VASO ROTTO.

Sono convinto che la scelta del presidente della provincia Rinaldo Melucci debba necessariamente indirizzarsi verso la parte del centro destra, che in quest’ultimo mese ha mostrato segni di maturità politica. Il centro sinistra al contrario, per beghe partitiche e disposizioni venute dall’alto, non può risultare più affidabile, sia per il presidente della provincia, sia per il sindaco di Taranto, che sono istituzionalmente identificati nella stessa persona. Credo che la scelta del vice presidente debba essere indirizzata verso Raffaele Gentile, che già in passato è stato vice presidente dell’Ente provincia di Taranto.

Inoltre è persona per bene e affidabile sia sotto l’aspetto funzionale che politico.





Sono pienamente d’accordo con il Presidente della provincia Rinaldo Melucci che il PD e tutti coloro i quali hanno ostacolato il determinato cammino del suddetto, nelle sedi da lui governate, non devono più fare parte della maggioranza e mettersi il cuore in pace e fare l’opposizione. Ciò scaturisce dalla gogna mediatica e politica che in questi mesi è stata montata nei suoi confronti.



Ciò che è avvenuto il 19 febbraio è stata un’azione inqualificabile, oltre che distruttiva, verso Taranto. Seppur con affanno (considerando ultimamente la poca collaborazione dei dem ed altri soggetti sempre dell’area di centro sinistra), la forte determinazione da parte del Sindaco e della sua Giunta, ha permesso di proseguire in quel cammino, sebbene fosse tortuoso, di continuità e produttività.



Pertanto, consiglio ancora una volta a Rinaldo Melucci di utilizzare il buonsenso (come sa fare in qualsiasi circostanza), senza essere VASSALLO, VALVASSORE O VALVASSINO di chi non è di Taranto. Taranto e la sua provincia hanno bisogno di essere pienamente consapevoli delle loro qualità e capacità, tra cui una buona dose di coraggio, che non manca al nostro presidente della provincia di Taranto nonché Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.



Taranto 26 marzo 2024



Cav. Alfredo Luigi Conti

Ex Candidato consigliere comunale della lista civica TARANTO 2030