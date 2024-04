Costiera amalfitana, una vacanza con itinerari diversi dal solito: i consigli

Un valore storico, culturale e paesaggistico inestimabile, così grande ed unico da essere stato selezionato dall’Unesco per l’inserimento nel World Heritage List. È così che possiamo descrivere una delle località del Sud Italia più amate di sempre, a metà tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, protetto alle spalle dai Monti Lattari.

Parliamo ovviamente della Costiera Amalfitana e del suo paesaggio mediterraneo che non ha paragoni: vero gioiello che si estende da Positano a Vietri sul Mare, con piccoli paesi a picco sul mare, lungo la costa tirrenica meridionale, terrazze tempestate di agrumi, viti e olivi, scogliere, spiagge e baie incantevoli, una tradizione gastronomica che non ha rivali ed una serie di botteghe di artigianato e alta moda che ne fanno un posto unico al mondo.

Amalfi e Positano sono di certo le località più conosciute e rinomate, anche a livello internazionale, frequentate dai personaggi più in, ma tutti gli altri borghi non sono da meno e a dimostrarlo è l’enorme affluenza di turisti che accolgono durante tutto l’anno ed in particolare durante la stagione estiva.

Un via vai di gente da ogni dove sceglie la Costiera nei mesi più caldi, emblema di un’Italia bella da morire che fa gola a molti. Basta fermarsi a Vietri sul Mare per restare affascinati dai suoi vicoli pieni di botteghe e case colorate oltre che dalla maestria che da queste parti si ha per la lavorazione della ceramica. Cetara, piccolo borgo di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato fino a Ravello e la sua Terrazza dell’Infinito da cui godere della più bella vista sulla Costiera Amalfitana.

Sono queste le tantissime sfumature di una delle destinazioni più ambite per le vacanze estive, ancor più per chi desidera già da ora organizzate tutto al meglio e seguire degli itinerari diversi dal solito. Mettendo da parte gli spostamenti via terra, infatti, si può optare per quelli marittimi. In particolare, Amalfi e Positano possono essere raggiunte da diversi porti italiani. Sicuramente, tra le rotte più gettonate, c’è quella in partenza da Napoli, con diverse opzioni di viaggi, tra traghetti e aliscafi.

Le corse garantite in estate sono veramente tante ma per non sbagliare e prenotare già da ora si può usare Quickferries.com, il comparatore online delle corse in mare proposte dalle principali compagnie di navigazione che operano nei mari italiani. Un modo veloce, sicuro ed efficace per scegliere la tratta che si preferisce al miglior prezzo.

IMMAGINE DA WWW.ITALIA.IT