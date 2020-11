Covid 19, San Giorgio Jonico: 22 casi

Le dichiarazioni del sindaco di San Giorgio Jonico (TA), Mino Fabbiano

E’ appena arrivato l’ultimo aggiornamento da parte delle competenti Autorità Sanitarie sulla situazione epidemiologica nel nostro comune. Alla data del 5 novembre 2020 le persone, residenti o domiciliate nel Comune di San Giorgio Ionico, positive al tampone per Covid-19 risultano essere 22, la maggior parte delle quali è del tutto asintomatica o paucisintomatica. Auguriamo a tutti costoro un sereno decorso del periodo di quarantena che auspichiamo sia il più breve possibile. E’ evidente come nel corso degli ultimi giorni ci sia stato un deciso incremento dei casi di positività rilevati, due giorni fa erano solo 14, il che ci conferma il fatto che, nonostante la situazione nella nostra comunità non sia ancora a livelli di massima allerta, il virus stia circolando in maniera rilevante anche a San Giorgio e, soprattutto, ci obbliga ad innalzare ancora di più l’asticella delle precauzioni da adottare per evitare che il livello del contagio assuma proporzioni di grande preoccupazione anche nella nostra città. Peraltro oggi sono entrate in vigore le nuove restrizioni recate dal DPCM del 3 novembre 2020 che, per il nostro territorio ricadente nella cosiddetta “zona arancione”, prevedono sia il divieto di spostamento al di fuori del territorio regionale sia il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di assoluta necessità. Da oggi, inoltre, rimangono chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, per questi esercizi resta consentita solo l’attività con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00, l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Sempre da oggi, infine, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, anche all’interno dei comuni di residenza, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole comunali, siamo in attesa di conoscere le disposizioni del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che dovrebbe emanare una nuova Ordinanza con efficacia dal prossimo lunedì 9 novembre p.v.. Tuttavia, al momento, non è possibile fornire alcuna altra indicazione in merito e, pertanto, invito tutte le famiglie ad attenersi solo alle comunicazioni ufficiali che saranno diramate dalle autorità scolastiche e dal sottoscritto evidentemente con l’urgenza che merita la questione.

Voglio, per ultimo, informare la cittadinanza che l’ ASL di Taranto, anche su sollecitazione della Amministrazione Comunale di San Giorgio Ionico, ha disposto la realizzazione di una struttura per l’effettuazione dei tamponi nel nostro territorio. Nella giornata di ieri la Protezione Civile Regionale ha provveduto a sistemare un modulo prefabbricato all’interno dell’area della Villa Comunale Giovanni Paolo II (di fronte al Municipio). Per la giornata di lunedì 9 novembre p.v., salvo diverse disposizioni da parte delle autorità competenti, è previsto l’avvio della attività all’interno della nuova struttura. Ringrazio pubblicamente quanti si sono prodigati per la realizzazione di questo importantissimo presidio sanitario a favore non solo dei cittadini del nostro comune ma anche di tutti quelli dei comuni della nostra zona.