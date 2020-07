Crispiano, inaugurata la palestra della scuola “Mancini”

Lopomo: “In vista dei Giochi del Mediterraneo doteremo la città di nuovi impianti”.

Oggi, 1° luglio 2020, alle ore 9, è stata inaugurata la nuova palestra del plesso scolastico “Pasquale Mancini” di Crispiano.

Presenti il Sindaco, Luca Lopomo, il Dirigente Scolastico, Domenico Elio Agrusta, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Maria Pia Stanco, i consiglieri delegati alla Scuola e allo Sport, Valentina Mastronuzzi e Piero Liuzzi, il comitato genitori della scuola, il direttore dei lavori, Arch. Paolo Resta, la ditta realizzatrice, Ferrarese Costruzioni, e alcune società sportive usuali utilizzatrici della struttura.

Dopo la benedizione di Don Fabio Massimillo ed il taglio del nastro I presenti hanno potuto apprezzare tutti i lavori fatti.

Il progetto è stato finanziato dal fondo “Por Puglia 2014-2020” per un importo complessivo di 309.000 € e ha riguardato il rinnovo di tutti gli impianti e degli infissi interni ed esterni, la realizzazione di nuovi servizi igienici e di spogliatoi, una nuova pavimentazione interna ed esterna e i lastrici solari. Parte dell’intervento ha inoltre riguardato l’esterno della palestra, con il rifacimento della scala d’ingresso e della ringhiera, dei marciapiedi perimetrali, degli spazi esterni e della videosorveglianza già attiva e collegata con la centrale della Polizia Municipale.

Il finanziamento risale al 2016 e si deve all’amministrazione precedente, ma solo negli ultimi 18 mesi si è riusciti a dare un impulso determinante per il completamento dell’opera. “Sono troppi 4 anni per consegnare un opera” dichiara il Sindaco Lopomo; “Spero davvero che il Governo con il prossimo DL Semplificazione ci metta in condizione, sburocratizzando processi e procedure delle amministrazioni pubbliche, di servire il proprio territorio con più efficienza e velocità soprattutto oggi dopo la tempesta Covid. Stiamo lavorando senza sosta per garantire anche interventi essenziali presso gli altri plessi scolastici in vista dell’apertura di settembre, e sullo sport abbiamo l’ambizione di dotare il nostro territorio di nuovi impianti in vista dei Giochi del Mediterraneo, e per questo stiamo lavorando insieme al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dott. Mario Turco”.

Fonte: Comune di Crispiano