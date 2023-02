Cuccioli più felici grazie ai masticativi per cani

Capita spesso di vedere il proprio cane masticare per ore un oggetto o un osso e di chiedersi per quale motivo lo faccia. Il bisogno di masticare, per i cani, è istintivo e primordiale: nasce come un’attività volta a garantire la sopravvivenza, ma resta anche come valvola di sfogo emotivo. Il cane, in natura, nasce come predatore e la capacità masticatoria gli permette di procurarsi le prede e di consumarle crude: disossare, incidere, rosicchiare e spolpare sono tutte abilità che un cane non domestico deve essere in grado di fare se non vuole morire di fame. Tuttavia, anche oggi che la maggior parte dei cani si vede servire un tenero pasto direttamente in ciotola, il bisogno di masticare resta un’esigenza psicoemotiva. Mordicchiare e rosicchiare sono attività che permettono al cane di rilasciare endorfine e di scaricare l’energia in eccesso, specie in quei giorni in cui ha fatto poca attività fisica.

Quanto detto, vale in special modo per i cuccioli, che hanno molta energia e denti nuovi di zecca! Questo non è il solo motivo per cui amano rosicchiare mobili e ciabatte, tuttavia offrire uno strumento che consenta al cucciolo di soddisfare il bisogno di masticare qualcosa può aiutare anche da questo punto di vista. I masticativi naturali per cuccioli sono la soluzione ideale, perché rappresentano un supporto che il cane può rosicchiare senza arrecare danni e, anzi, in molti casi, possono apportare ulteriori benefici oltre a quelli emotivi e fisici, come, ad esempio, la prevenzione del tartaro.

Tra i masticativi per cani esistono quelli naturali, come i pezzi di carne, la cartilagine essiccata, e quelli non alimentari, fatti di plastica o di legno. Entrambe le tipologie hanno dei limiti e nascondono anche dei rischi: quelli naturali non durano a lungo, mentre quelli non alimentari possono scheggiarsi col rischio che il cane ingerisca dei pezzi. Esiste, per fortuna una terza soluzione, rappresentata degli stick dentali realizzati apposta per ottenere i benefici della masticazione. Amusi, l’azienda italiana che si sta facendo apprezzare nel settore del pet food per la qualità certificata dei propri prodotti, propone masticativi per cani, appositamente studiati, da scegliere in base alla taglia e alle esigenze del proprio amico a quattro zampe. Disponibili in diverse forme e versioni, i masticativi di Amusi sono realizzati con una speciale formula naturale e vegetale, in grado non solo di intrattenere il cucciolo, ma anche di giovare al suo intestino e di prevenire l’accumulo di tartaro sui denti.

Il masticamento fine a se stesso, in conclusione, non è un semplice capriccio del cucciolo, ma un bisogno che va assecondato dal padrone che vuole un fido sereno ed equilibrato.