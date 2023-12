Daniela Fumarola eletta Segretario Generale Aggiunto della Cisl Nazionale

Dopo 36 anni, dalla stessa parte, con la Cisl!

“Esprimiamo grande felicitazione e profondo orgoglio per l’avvenuta elezione oggi, a Roma, di Daniela Fumarola quale segretario generale aggiunto della Confederazione nazionale della Cisl. E’ il coronamento di un lungo percorso di formazione e di impegno, da lei iniziato nel 2009 nella Cisl di Taranto quale undicesimo segretario generale della sua storia ma per la prima volta ricoperta da una donna, fino ad essere eletta l’11 marzo 2013 prima segretaria generale del nuovo territorio Cisl Taranto Brindisi.”

Gianfranco Solazzo, segretario generale territoriale, presente ai lavori del Consiglio confederale nazionale, manifesta i “sentimenti dell’intero gruppo dirigente Cisl Taranto Brindisi, di immenso affetto e di assoluta condivisione per la scelta operata, avendo fino al 2015, quando cioè Daniela Fumarola si affermò come segretaria generale aggiunta della Cisl Puglia Basilicata e, a seguire, prese nel 2016 la guida della Cisl di Puglia, sempre apprezzato direttamente e condiviso iniziative, progetti e lotte vertenziali specifiche per quest’area sub regionale dove continuano a moltiplicarsi complessità ma anche ad emergere potenzialità di sviluppo ancora inespresse.”

Daniela Fumarola, nel 1987 all’età di 21 anni, inizia la collaborazione con Fisba Cisl (oggi Fai Cisl) di Taranto, entrando in segreteria nel 1993.

Laureatasi in scienze sociologiche alla Cattolica di Milano, a marzo 1994 frequenta il corso interregionale per formatori Cisl e a settembre inizia il corso nazionale per dirigenti Fisba concluso con la discussione della tesi presso l’Università Pontificia Gregoriana di Roma sul tema: “L’agricoltura in provincia di Taranto tra caporalato e prospettive di sviluppo.”

Nel 1997 è riconfermata in segreteria territoriale Fisba, eletta componente del consiglio confederale della Cisl e del coordinamento femminile nazionale.

Partecipa come formatrice al primo campo scuola della Fisba nazionale a Vico Equense e fa parte del gruppo di formatori per la progettazione di corsi per delegati ed Rsu.

Nel 2001 viene riconferma in segreteria Fai di Taranto, nel consiglio confederale Cisl, diviene componente del consiglio di amministrazione del Faila e nominata nel Comitato per l’imprenditoria femminile della CCIAA di Taranto.

Il 2002 viene eletta segretaria generale della Fai di Taranto e a marzo 2003 nominata componente del Comitato Provinciale dell’INPS ionica.

A marzo 2005 è rieletta segretaria generale della Fai di Taranto, nel 2006 è responsabile del Progetto europeo donne immigrate e ad aprile 2008 rientra a far parte del consiglio confederale della Cisl.

Ad agosto 2020 viene eletta componente della segreteria confederale Cisl nazionale.

“Delle comprovate competenze organizzative, di quelle politico-sindacali, della sensibilità umana, dei suoi valori etici indiscutibili tutte unanimemente riconosciute e maturate da Daniela Fumarola nel corso di 36 anni di impegno, ai vari livelli di responsabilità della confederazione, iniziando dal basso – conclude Gianfranco Solazzo – continuerà a beneficiarne l’intera nostra organizzazione la quale è composta da donne e da uomini liberi, impegnati per la coesione sociale, la rappresentanza e la tutela dei milioni di associate e di associati che continueranno a porre nella Cisl la loro fiducia.”