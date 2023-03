De Bartolomeo (ANCE): auspichiamo la condivisione di un patto per Taranto

Come ANCE continuiamo ad auspicare la condivisione di un patto per Taranto nel quale riconoscersi, rappresentanti istituzionali territoriali e centrali, rappresentanze economiche e sociali, e per il quale remare tutti nella stessa direzione.

Le recenti discussioni sorte in ordine alle opere da realizzare per i futuri Giochi del Mediterraneo, per restare in linea con il nostro auspicio, divengano dunque occasione per una franca convergenza di tutte le parti in causa verso il comune obiettivo di rispettare gli impegni assunti e farsi trovare pronti ai nastri di partenza.

Nella logica del patto, dunque, da siglare in fatti e comportamenti concludenti, la dialettica politica deve sempre avere come risultato la sintesi e la prospettiva operativa della soluzione dei problemi e del rilancio dei procedimenti.

Sul tavolo non ci sono solo i Giochi ma tanto altro ancora – accordo di programma, JTF, CIS, PNRR e risorse della programmazione 2021-27 – e l’approccio per noi deve essere sempre lo stesso, dialogo e capacità amministrative per spendere al meglio e nei tempi previsti le tante risorse che abbiamo. Nelle nostre interlocuzioni riscontriamo ad ogni livello attenzione e capacità di ascolto, restiamo dunque fiduciosi sulle sorti future di questo territorio.

Taranto, 22 marzo 2023

Fabio De Bartolomeo

Presidente ANCE TARANTO