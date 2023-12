Diritti e tutela degli animali, tutti i progetti dell’amministrazione Melucci

Domani, 10 dicembre, si celebra la “Giornata internazionale dei diritti dell’uomo e degli animali”, ricorrenza che ricorda, ancora una volta, come uomini e animali abbiano gli stessi, identici diritti.

E l’amministrazione Melucci, da sempre molto sensibile all’argomento, celebrerà questa giornata con atti concreti, approfittandone per preannunciare l’imminente avvio di diversi progetti rivolti alla cittadinanza. Questa ricorrenza cade nella stessa data in cui fu adottata dall’Onu la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, redatta nel 1948, e dal 1998 le due ricorrenze sono state accorpate.

«Non è un caso se nella medesima giornata venga celebrata l’uguaglianza dei diritti di tutti gli esseri viventi – commenta l‘assessore all’Ambiente Fabiano Marti – in quanto, purtroppo, nonostante gli sforzi anche legislativi compiuti negli ultimi anni, in ultimo la riforma costituzionale del 2022, è ancora lungo il percorso di sensibilizzazione al rispetto per la vita, qualunque forma essa abbia. Ed è proprio nello spirito di stimolare la sensibilità dei cittadini che la nostra amministrazione è al lavoro per offrire un’efficace campagna di informazione e formazione a loro rivolta».

L’assessorato all’Ambiente e il “Garante per la tutela degli animali” Alessandra Tracuzzi, infatti, hanno messo in cantiere una serie di progetti, che a breve sarà presentata alla cittadinanza, diretta sia agli adulti (volontari e non), sia ai più piccoli.

«È dalla divulgazione massiva non solo della normativa vigente – le parole di Tracuzzi – ma anche dei regolamenti locali che bisogna partire per prevenire tutti quei comportamenti, talvolta anche inconsapevoli, che troppo spesso vengono sanzionati».

In quest’ottica nasce “Pillole di diritto animale”, una campagna formativa e informativa rivolta ai cittadini. Dopo il successo di partecipazione registrato in occasione del corso per il patentino del buon proprietario, organizzato nello scorso mese di maggio, l’ amministrazione Melucci ha avviato la progettazione di questa campagna che si svilupperà attraverso un filone interamente dedicato ai più piccoli, con la compartecipazione delle scuole (corso per il conseguimento del “patentino junior” e interventi diretti nelle scuole per la presentazione del progetto attraverso materiali audio e video), e un ulteriore percorso dedicato agli adulti, con la seconda edizione del corso già citato (avvio di seminari informativi rivolti ai volontari dediti alla cura e gestione delle colonie feline, una campagna di sensibilizzazione alla lotta dei reati in danno degli animali in collaborazione con le forze dell’ordine e seminari informativi sulla normativa a tutela degli animali).

Ma l’assessorato all’Ambiente del Comune di Taranto è in procinto di presentare anche una progettualità ben più ampia, fortemente voluta dal sindaco Rinaldo Melucci.

«Taranto – ha concluso Marti – nel suo ruolo di città capofila per i 29 comuni della provincia ionica, ha il compito morale di creare una rete di collaborazione e interscambio di informazioni con gli atri enti locali territoriali, fornendo quanti più dati possibili in materia di tutela animale. In quest’ottica, grazie alla collaborazione con un’associazione animalista della provincia, stiamo allestendo un prontuario per le emergenze nel quale verranno indicati numeri utili e procedure da attuare in casi di emergenza e soccorso, a favore di animali in difficoltà segnalati nei comuni di tutta la provincia».