Disabilità: L’osservatorio Permanente organizza un convegno di studi

Si terrà Sabato 3 febbraio, a Taranto in via Anfiteatro 5, con inizio alle ore 10:00

Cittadini, Associazioni e Istituzioni che si occupano della disabilità a confronto sul tema delle Opportunità e rischi nell’attuazione del Decreto Legislativo 13/12/2023, n. 222 Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

A organizzare il convegno di studi l’Osservatorio Permanente sulla disabilità, diretto dall’ Avv. Domenica Leone.

Previste le relazioni dell’ avv. Luana Riso, dello psicologo Egidio Francesco Cipriano, Francesco Alberto Comellini, del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio.

Interventi dl già sottosegretario di Stato per le disabilità, vicepresidente dell’Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi di Triste, dott. Vincenzo Zoccano e di Riccardo Fratini , avvocato assegnista di ricerca in diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Milano.

L’Osservatorio Permanente sulla Disabilità è un’organizzazione no profit che ha per oggetto la promozione, lo sviluppo, il supporto e l’organizzazione della ricerca scientifica, della promozione, della formazione professionale, della formazione continua e di aggiornamento professionale, a favore di persone, soggetti italiani, italiani residenti all’estero e stranieri afferenti al mondo della disabilità in modo diretto ed indiretto, affinché gli stessi, possano accrescere le proprie competenze ed incidenza socio-politico-culturale in un’ottica di crescita professionale e sociale e di utilità economica per il proprio territorio di riferimento e le aziende che in esso vi operano.

Per i fuori sede è possibile richiedere info collegandosi al sito www.osperdi.it/registrazione per seguire l’evento in streaming https://www.osperdi.it/taranto4all

Immagine realizzata con I.A.