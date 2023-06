Edilizia scolastica, interventi per 4,8 milioni di euro

Con un investimento di oltre 670mila euro, l’amministrazione Melucci effettuerà un intervento di riqualificazione dell’istituto comprensivo “Pirandello”, nel quartiere Paolo VI.

L’avviso di procedura di gara che riguarda l’immobile è solo l’ultimo di una nutrita serie e riguarda, nello specifico, l’adeguamento della struttura scolastica alla normativa antincendio, oltre che alle norme igienico-sanitarie e a quelle in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento, quindi, rientra in un disegno più ampio che riguarda sia l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (circa 240mila euro di fondi di bilancio, gara pubblicata in questi giorni), sia diversi altri immobili di diretta competenza del Comune di Taranto.

«Oltre che nell’istituto Pirandello, infatti – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno – con fondi Por Puglia eseguiremo un intervento analogo negli istituti “Battisti” e “Viola”, rispettivamente per 574mila euro e 638mila euro circa, mentre con le risorse provenienti da un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti opereremo una generale riqualificazione nell’istituto “Livio Tempesta” per 231mila euro. Grazie alle risorse del Pnrr, infine, interverremo per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza di un asilo nido sempre a Paolo VI, per il quale sono già stati affidati i lavori per oltre 930mila euro, e per la ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione in polo innovativo dell’infanzia del plesso “Monaco” dell’istituto comprensivo “Sciascia” di Talsano, lavori già affidati anche in questo caso per quasi 1,5 milioni di euro. Tutti questi interventi, è evidente, certificano l’attenzione dell’amministrazione guidata da Rinaldo Melucci per l’edilizia scolastica, un investimento di circa 4,8 milioni di euro e che non riguarda solo gli immobili, ma soprattutto il futuro della nostra città, i nostri ragazzi».

foto scuola Pirandello dopo l’ultimo evento meteorologico