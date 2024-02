Educazione stradale: i ragazzi della “Galilei” a lezione dai poliziotti della Stradale

Cinque incontri per vivere la strada in modo sicuro

Iossa: “Ringraziamo la Polizia Stradale, che ci ha permesso di mettere in campo un percorso educativo che insegna agli alunni a vivere la strada in modo più sicuro e responsabile”

TARANTO – Studenti a lezione per imparare la giusta educazione stradale. È questo l’obiettivo dell’I.C. Galilei, in collaborazione con la Polizia sezione Stradale e che ha visto come protagonisti proprio i giovani alunni. Cinque incontri in cui la scuola secondaria di primo grado ha visionato video che hanno sottolineato alcune imprudenze tipiche dei giovani e che portano a conseguenze gravi. Hanno dialogato con i poliziotti ponendo loro una serie di interrogativi e curiosità. Hanno potuto scoprire anche “i segreti” delle volanti e i dispositivi utilizzati per promuovere la sicurezza sulla strada sia dei mezzi di trasporto sia dei pedoni.

“Grande entusiasmo tra i giovani – afferma la dirigente Antonietta Iossa – che hanno accolto positivamente queste visite, nonostante non siano abituati a vederli in veste di “professori”. Ma i ragazzi, si sa, sono straordinari e vanno oltre tutto. Il progetto educazione stradale è una delle priorità su cui il ministero dell’Istruzione lavora per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità sostenibile. Ma è anche uno degli obiettivi su cui la scuola vuole puntare l’attenzione, visto che i giovani alunni si approcciano all’autonomia per strada e all’approccio con i mezzi di trasporto. Alla luce del contesto su cui insiste il nostro Istituto – continua la ds – si rende ancor più necessario un intervento che punti sui comportamenti consapevoli, nel rispetto delle regole. Ringraziamo la Polizia Stradale, che ci ha permesso di mettere in campo un percorso educativo che insegna agli alunni a vivere la strada in modo più sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti ed automobilisti”.

Sara Trovato