Ex Ilva. Viggiano:”Da oggi moltissimi operai senza lavoro. Cosa dicono gli elettori della Meloni”?

Il giorno dopo il decreto anti raduni, mi chiedevo “e se degli operai dovessero manifestare, cosa accadrebbe?”

Presto detto. A Taranto 145 aziende da oggi non potranno più accedere allo stabilimento ex Ilva. Circa 2000 padri di famiglia, dei quali in tanti hanno votato il signor Presidente Giorgia Meloni, domani non avranno più sicurezza economica.

Fossi in loro, sarei un po’ crucciato, per usare un eufemismo. Dopo aver votato Giorgia Meloni, nella quale evidentemente avevano intravisto un alfiere dell’economia e della famiglia, oggi mi sentirei tradito. Non una parola su questa crisi abominevole in cui quei padri di famiglia non avranno né sussidi economici (non rientrerebbero nemmeno nel nuovo reddito di cittadinanza), né prospettiva lavorativa nel breve periodo, né sicurezza per la loro famiglia (tema che vale solo per dire che le famiglie diverse da quella patriarcale non vanno bene), né potrebbero occupare la fabbrica. Non solo perché gli hanno tolto i badge ma soprattutto perché se fossero in 49+1, potrebbero pure essere multati.

Se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe tantissimo materiale per Crozza…

*Francesca Viggiano

Assessore al Personale e agli Affari Generali del Comune di Taranto del Partito Democratico*