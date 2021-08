Ex Taranto Isolaverde: lunedì nuovo presidio

I Cobas chiedono un incontro al Prefetto per sbloccare l’annosa vertenza

Lunedì 23 agosto a partire dalle ore 8,30 nuovo presidio dei lavoratori ex Taranto Isolaverde, organizzato da Cobas del Lavoro Privato/Confederazione Cobas; al fine di sbloccare una vicenda che ha tutte le caratteristiche della tela di Penelope chiesto un ennesimo incontro al Prefetto di Taranto:

Spett.le Prefettura di Taranto

all’attenzione di S.E. Prefetto

Oggetto: richiesta di incontro urgente per la vertenza lavoratori ex Taranto

Isolaverde.



La scrivente Organizzazione Sindacale con la presente chiede incontro urgente a S.E.

il Prefetto, nella sua funzione sia di Prefetto che di Commissario alle Bonifiche, per

lunedì 23 agosto p.v. in coincidenza del presidio dei lavoratori indicati in oggetto.



L’incontro verterà sulla necessità di accelerare le pratiche di riassunzione dei citati

lavoratori. Si tenga presente che nell’ultima riunione del CIS è stata determinata la

prosecuzione del progetto “Verde Amico”. Resta il nodo fondamentale della

tempistica per la riassunzione dei lavoratori.



In questo senso si fa presente che la parte amministrativa per la citata riassunzione

sono dai 40 ai 90 giorni. Inoltre tale riassunzione non può partire prima dell’impegno

di spesa, rispetto la quale dirigenti della Regione hanno già dichiarato che tale

impegno non potrà avvenire prima di ottobre. Tali tempistiche annunciate

pubblicamente rispettivamente dalla task force regionale per l’impiego e dalla

regionale puglia in sede di incontro in remoto con la stessa Regione.

La gravità di tali tempistiche coincide col fatto che in questo mese una parte dei citati lavoratori hanno

preso l’ultima trance di naspi e per la restante parte dei lavoratori l’ultima trance sarà

erogato nel mese di settembre: questo significa che per svariati mesi 130 lavoratori

rimarranno senza un euro di reddito con le inevitabili e drammatiche

conseguenze che ci saranno!



Per questi motivi la richiesta di incontro da parte della scrivente Organizzazione

Sindacale, al fine di proporre soluzioni tampone.

Certi dell’accettazione della presente richiesta di incontro si porgono distinti saluti.



Taranto 19 agosto 2021

Per Cobas del Lavoro Privato/

Confederazione Cobas

(Salvatore Stasi)

foto di repertorio