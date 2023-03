FdI: Giochi, architetti traditi.

Senza trasparenza, urge uncommissario

Fratelli d’Italia Taranto ha inoltrato una interrogazione urgente al sindaco Melucci per chiedergli di esprimersi su quanto sta emergendo sulla gestione dei Giochi del Mediterraneo. Infatti il 16 novembre 2022 l’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto veniva invitato dal Direttore Generale del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Ing. Elio Sannicandro, Direttore di Asset, uomo di fiducia del Presidente della Regione, per la firma di un protocollo d’intesa.

L’invito era per predisporre, di comune accordo, un bando per un concorso di progettazione per la realizzazione della Piscina Olimpica, opera pubblica rappresentativa dell’evento. Gli architetti accolgono questo invito, dando la loro disponibilità per offrire supporti tecnici ed informatici, ivi compresa la piattaforma nazionale degli Architetti modello nazionale per i concorsi di progettazione, ampiamente sperimentata in altre regioni italiane e condivisa con Anac.

L’Ing. Sannicandro, dopo aver sottoscritto il protocollo d’intesa che lo impegnava a seguire percorsi condivisi e trasparenti con gli Architetti, non ha più ritenuto necessario informare l’Ordine di scelte concorsuali differenti e più adeguate alle proprie esigenze, decidendo di procedere con modalità di approccio al concorso totalmente diverse.

Viene così costituita la Commissione e a farne parte saranno l’Arch. Ubaldo Occhinegro, già Assessore all’Urbanista di Melucci e uomo di fiducia del sindaco e, membro supplente, l’Ing. Francesco Rotondo già Dirigente all’Urbanistica sempre nel corso della prima giunta Melucci.

Pertanto abbiamo chiesto al sindaco di esprimersi per sapere se ritiene le suddette modalità trasparenti ed adeguate, se ritiene non più valida la collaborazione sottoscritta con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto, se non ritiene che le questioni esposte mettano a rischio la credibilità del Comitato Organizzatore dei Giochi. Attendiamo dal sindaco una ferma presa di posizione in merito che se dovesse tardare renderebbe già solo per questo necessario il commissariamento dei Giochi del Mediterraneo.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto

Giampaolo Vietri Tiziana Toscano