Festival internazionale “Classics for Teens” in Romania: prestigioso riconoscimento per il Maestro Lanza

Testimonial e ospite d’onore dell’evento, il pianista direttore dell’Accademia Musicale Mediterranea.

Classics for teens, manifestazione internazionale, giunta alla sua quarta edizione, si svolge quest’anno dal 20 al 28 di settembre, in Romania. Un evento che punta ad avvicinare i giovani alla musica, al pari di altre analoghe iniziative come l’International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti”, svoltosi di recente a Taranto, con la direzione del Maestro Cosimo Damiano Lanza, e per la prima volta quest’anno realizzata in Romania come preludio al “Classics for teens”, dal 15 al 19 settembre. Presidente di Giuria, anche nella edizione rumena, il Maestro Cosimo Damiano Lanza affiancato dai giudici Prof. Alexandra CHERCIU, dott. Mioara MORAU CRISTEA, prof. Marius OLTEANU, prof. Nicolae SPATARU. I vincitori assoluti dell’International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti” – Focsani 2023 (Romania) sono risultati:

1° Matei Cristian Labunt

2º Bianca Manole

3ª Andrei Bogdan

Il Classics for Teens si svolge sotto l’Alto Patronato dell’Ambasciata della Repubblica Italiana in Romania, dell’Ambasciata della Repubblica Moldova in Romania e dell’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest. E proprio il maestro Lanza, che dirige l’Accademia Musicale Mediterranea, è stato chiamato a svolgere il prestigioso ruolo di testimonial della manifestazione oltre che essere ospite d’onore.

Nato a Leporano, in provincia di Taranto, la sua formazione artistica si è sviluppata sotto la guida di illustri maestri, per il pianoforte Michele Marvulli e Jorg Demus , per il clavicembalo Christopher Steinbridge e Pierre Hantai . È stato invitato a tenere concerti e masterclass nelle maggiori istituzioni del mondo. Alcune sue esibizioni sono state registrate dalla RAI Televisione Italiana. Oltre all’interesse per la musica antica, ha seguito con grande perseveranza il repertorio moderno e contemporaneo ( Luigi Dallapiccola , Luciano Berio , Karlheinz Stockhausen , John Cage). Lavora anche con giovani musicisti.

È stato presidente o membro di giuria nei concorsi pianistici internazionali Dinu Lipatti, Luciano Gante, Arcangelo Speranza, Premio Italia, Concorso Pianistico Internazionale di Barletta. Dal 1996 è direttore dell’Accademia Musicale Mediterranea di Taranto e direttore artistico del Concorso Internazionale di Musica per Giovani Dinu Lipatti presso l’Accademia Rumena di Roma e del Premio Italia Olimpo Pianistico di Taranto. Lanza ha anche registrato opere di Frédéric Chopin , Robert Schumann e John Cage . Per la casa editrice H-Demia di Roma ha pubblicato “Trattato strutturale di sintassi musicale nell’arte moderna” e per la casa editrice Bèrben di Ancona ha pubblicato 6 Preludi per pianoforte(Natale sul 904 – Ondine – Nafplion – Camminando – Profili Nostalgici – Crescendi Sensoriali) Ed. N. 3346, censito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze . (estratto da wikipedia)