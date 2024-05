Giochi del Mediterraneo, Perrini (FdI): “Da ieri fino al 15 maggio sottoscritti gli accordi con i 18 comuni”

“In meno di un anno Ferrarese ha svolto un eccellente lavoro”

Intervento del consigliere regionale Renato Perrini (Fratelli d’Italia)

“Faccio i miei complimenti al commissario Massimo Ferrarese – perché nonostante i numerosi ostacoli e in meno di un anno dalla nomina, insieme ai ministri Raffaele Fitto (Affari Europei, Sud, PNRR e Politiche di Coesione), Andrea Abodi (Sport) e i sindaci del capoluogo jonico a prescindere dal colore politico – ha svolto un eccellente lavoro. Un risultato straordinario che premia l’impegno e la determinazione del governo e del commissario, un segnale tangibile di come la cooperazione possa effettivamente fare la differenza.

“Infatti, a partire dalla giornata di ieri e sino a mercoled? prossimo, 15 maggio, Ferrarese sottoscriverà i protocolli d’intesa con i 18 Comuni inseriti nel primo masterplan, che è stato finanziato da alcuni decreti interministeriali per 167 milioni di euro da impiegare per la realizzazione e (soprattutto) per la riqualificazione degli impianti sportivi. In particolare Ferrarese realizzerà direttamente, con la sua struttura commissariale, le opere più importanti e con i protocolli d’intesa sottoscritti non solo finanzierà le Amministrazioni comunali, ma collaborerà e vigilerà perché siano realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo programmati dal 21 agosto al 3 settembre 2026 e con un cronoprogramma che l’ente locale dovrà rispettare per portare a termine l’intervento finanziato.

“Bisogna lavorare in sinergia per arrivare al rilancio della città e della provincia, che è l’obiettivo comune. A patto che si faccia fronte comune, si faccia squadra, si crei finalmente una rete efficace a sostegno del lavoro che sta svolgendo il commissario Ferrarese per colmare i ritardi che si sono accumulati dal 2019 a giugno 2023. Ma allo stesso tempo bisogna pensare anche al ‘dopo’ con le conseguenti difficoltà di gestione e manutenzione degli impianti sportivi. Per l’ennesima volta auspico che tutti insieme si possa fare squadra, a tutti i livelli istituzionali e organizzativi, affinché Taranto non perda questa bella occasione rappresentata dai Giochi del Mediterraneo 2026. I benefici, del resto, saranno per l’intera comunità tarantina e ionica”.