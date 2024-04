Giuramento interforze: il sindaco attiva il centro operativo comunale

Nella giornata del 15 aprile si è tenuta la riunione di coordinamento fra i componenti della struttura

In previsione dell’imminente “Giuramento Interforze” che si svolgerà mercoledì 17 aprile nello splendido scenario della Rotonda del Lungomare di Taranto, il sindaco Rinaldo Melucci ha attivato, per domani, 16 aprile, e per la giornata in cui sarà celebrata la cerimonia, il Centro Operativo Comunale (COC), organo di gestione di emergenze e di appuntamenti per i quali si prevede non solo una grande affluenza di persone, ma anche la presenza di alte autorità dello Stato e militari.

Proprio allo scopo di garantire la corretta esecuzione di tutte le procedure necessarie a far sì che la manifestazione, evento che rappresenta un momento significativo per le Forze Armate e per la comunità di Taranto, si svolga con la massima sicurezza ed efficienza, questa mattina i componenti del COC hanno tenuto una riunione per l’organizzazione delle attività spettanti a ciascuna funzione di supporto attivata.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato sia il piano dell’Unità di coordinamento, sia la pianificazione delle attività indispensabili per assicurare il controllo della situazione. Infatti, va ricordato che il Centro Operativo Comunale è l’organo di gestione che viene attivato per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza.

Composta da tecnici, volontari, dipendenti della pubblica Amministrazione e, all’occorrenza, da Vigili del Fuoco e Croce Rossa, questa struttura si muove seguendo precisi automatismi ed ha compiti specifici necessari per porre in essere tutte quelle azioni fondamentali per affrontare e superare i momenti di crisi che potrebbero presentarsi nel corso di eventi.

Nella sua veste di rappresentante di Governo, è il sindaco a coordinare le operazioni e ad assumere le decisioni necessarie, avvalendosi della collaborazione di tutte le figure necessarie, ed in particolare, dei funzionari del COC.