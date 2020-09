Il Milan vince anche in Calabria

Marcatori: 45′ + 2 rig. Kessié, 50′ Brahim Díaz

Allo stadio “Ezio Scida” Il Milan batte il Crotone per 2 reti a zero. Nella seconda giornata di serie A 2020-2021, seconda vittoria piena dei rossoneri guidati da Stefano Pioli contro i rossoblu di Giovanni Stroppa. All’inizio gara piuttosto equilibrata, ma il Milan cresce creando diverse occasioni, come la traversa colpita da Kiaer di testa su tiro dall’angolo di Calhanoglu.

Sulla fine del primo tempo l’arbitro concede un calcio di rigore, dopo essersi consultato con il Var, per atterramento in area di Rebic da parte di Marrone. Si incarica del penalty, Kessie che spiazza il portiere calabrese

Nella ripresa i rossoneri di Pioli segnano quasi subito il raddoppio, Azione iniziata dal solito Calhanoglu, che recupera palla e entra in area calabrese, serve Saelemaekers sulla destra che gli restituisce il pallone, Cigarini anticipa il rossonero ma serve Brahim Diaz che si gira e segna la rete del 2 a 0 . Dopo qualche minuto Ante Rebic è costretto ad uscire dal campo, per una caduta, forse in maniera molto seria, si parla di possibile lussazione del gomito sinistro.

Nel finale i rossoneri vicini alla terza rete con Leao e con Krunic che colpisce anche lui l traversa.

Pur senza Ibrahimovic il Milan non sbaglia.

Gianfranco Maffucci

Foto:Getty immage

Tabellino:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Golemić; Pereira (72′ Reca), Messias, Cigarini, Zanellato (46′ Eduardo), Molina (83′ Rispoli); Dragus (72′ Vulić), Simy; A disposizione: Festa, Spolli, Mustacchio, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Kargbo, Yalubiv. Allenatore: Stroppa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali (63′ Bennacer), Kessié; Brahim Díaz (83′ R. Leão), Çalhanoglu (83′ Krunić), Saelemaekers (63′ Castillejo); Rebić (57′ Colombo). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Paquetá, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Torino.

Ammoniti: 45′ + 2 Marrone (C), 57′ Pioli (M, non dal campo), 63′ Gabbia (M), 78′ Theo Hernández (M), 93′ R. Leão (M).

Espulsi: nessuno.

Note: concesso un calcio di rigore ai rossoneri per fallo di Marrone (C) su Rebić (M): il V.A.R. ha confermato la decisione arbitrale. Infortunio allo stesso Rebić: sospetta lussazione al gomito.