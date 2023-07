Le notizia da Palazzo di Città del 24 luglio 2023

Emergenza caldo, edilizia scolastica, controlli della Polizia Locale,

Emergenza caldo: tutti i servizi attivi in città

Torna l’emergenza caldo e l’amministrazione Melucci, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali guidato da Gabriella Ficocelli, conferma le attività di sostegno e assistenza attraverso i servizi appaltati e le squadre dei volontari delle associazioni.

Gli interventi sono stati ulteriormente intensificati e sono i seguenti:

Pronto intervento sociale (PIS) e alloggio sociale gestito dalle cooperative Nuova Airone e La Mimosa, su segnalazione dei servizi sociali, polizia locale o delle forze dell’ordine e forniscono assistenza e aiuto ai senza fissa dimora per far fronte alle situazioni di emergenza dovute al freddo di questi giorni;

Servizio comunale “Long Term Care”, gestito dalla Cooperativa Sociale La Solidarietà che fornisce i seguenti servizi: 1. DOMICILIARE mediante l’intervento di O.S.S. presso l’abitazione degli assistiti individuati dal Servizio Sociale Professionale; 2. SPORTELLO DI CONSULENZA ad opera delle figure professionali come Assistente Sociale Coordinatore, dello Psicologo e di 2 Tecnici Informatici, che garantiscono informazione, consulenze e orientamento per l’accesso ai servizi socio assistenziali e il pieno supporto per l’espletamento di procedure burocratiche; 3. ACCOMPAGNAMENTO con mezzo della Cooperativa presso presidi e strutture mediche/ospedaliere, grazie alla presenza in organico di un autista e un oss accompagnatore; 4. TELEASSISTENZA/TELECOMPAGNIA mediante l’attivazione di un Numero Verde 800 078 670 operativo 24h su 24h a cui rispondono operatori OSS, in grado di dare informazioni precise e professionali;

Pasto a domicilio per anziani soli e in condizioni di disagio;

Centro Bassa Soglia gestito dalla Comunità Emmanuel, via Pupino 1, aperto: lunedì e venerdì dalla 8.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.00, martedì e mercoledì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15.30 alle 19.30 giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16.00 alle 20.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00.



Il centro fornisce indumenti, colazione, doccia, colloqui di conoscenza per eventuali altre richieste ed opportunità, recapito telefonico 099 4521635;

Mense per i bisognosi e dormitorio attivati dalla della Caritas diocesana;

I volontari della Protezione Civile e di tutte le associazioni che da sempre si impegnano accanto ai Servizi Sociali comunali per fronteggiare le emergenze nei periodi di caldo o freddo più intenso e sono impegnati in città nella distribuzione di pasti e bevande ed ogni altro aiuto a coloro che preferiscono dormire all’aperto, invece di usufruire dei centri di accoglienza.

#####

Dichiarazione video dell’assessore Ficocelli disponibile al link https://we.tl/t-sbaPcTMmNm

Edilizia scolastica, gli interventi in corso superano i 2,3 milioni di euro

Il vasto patrimonio di edifici scolastici di proprietà del Comune di Taranto è oggetto di numerosi interventi di riqualificazione e manutenzione, grazie alle risorse provenienti da bilancio, mutui e bandi aggiudicati, che l’amministrazione Melucci ha destinato a queste attività.

L’intervento più importante riguarda i lavori di adeguamento sismico dell’istituto comprensivo “Vittorio Alfieri”, un cantiere da oltre 1,5 milioni di euro che, dopo una temporanea sospensione dovuta a ragioni estranee all’amministrazione, ripartirà nelle prossime settimane. Affianco a questo, sono da segnalare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio, igienico-sanitaria e in materia di abbattimento delle barriere architettoniche della scuola “Cesare Battisti”, con un investimento di quasi 500mila euro, e i lavori di riqualificazione della scuola “Livio Tempesta” per quasi 200mila euro.

Per quanto riguarda la manutenzione degli asili nido comunali, infine, la direzione Lavori Pubblici ha attivato un accordo quadro biennale per oltre 180mila euro, che ha già consentito di realizzare interventi per l’impermeabilizzazione dei lastrici solari e che consentirà, nel breve termine, il ripristino degli ambienti interni ed esterni delle strutture “Madonna di Fatima” e “Le Mimose”.

«Continuiamo nel percorso tracciato seguendo le indicazioni fornite dal sindaco Rinaldo Melucci – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Ciraci – questi interventi, per circa 2,3 milioni di euro, sono in corso e si aggiungono a quelli che partiranno presto e che prevedono un ulteriore investimento di 3,3 milioni di euro. È un segnale di grande attenzione per il comparto dell’edilizia scolastica, un vero e proprio investimento sul futuro che qualifica l’azione della nostra amministrazione».

Polizia Locale, continuano le attività di controllo ad ampio raggio

Confermando il trend inaugurato alcuni mesi fa, grazie anche alla disponibilità di nuove risorse umane, la Polizia Locale continua e intensifica le attività di controllo in tutti gli ambiti di competenza.

Il rispetto del Codice della Strada resta uno degli obiettivi principali per gli operatori, che attraverso diversi posti di controllo stanno monitorando in particolare l’uso di casco, cinture, auricolari e vivavoce, la presenza della copertura assicurativa, oltre alle verifiche legate all’abuso di alcol. Tra i servizi diurni svolti quotidianamente e quelli notturni più mirati proprio al contrasto della guida in stato di ebbrezza, gli agenti hanno proceduto a due sequestri e a un fermo, oltre numerose sanzioni minori.

In tema di polizia amministrativa e ambientale, inoltre, continuano le attività di contrasto all’abbandono di rifiuti e merce varia sul suolo pubblico. Da segnalare un intervento in via Venezia, dove era stata stoccata una notevole quantità di mattoni senza alcuna autorizzazione: ai presunti responsabili una sanzione da ben 900 euro.

Grande attenzione, infine, al fenomeno delle deiezioni canine. Con unità in borghese dedicate a questo servizio, nelle ultime due settimane sono state controllate circa 80 persone, producendo una decina di verbali di sanzione.

«L’impegno dei nostri operatori, cui va il mio personale ringraziamento, oltre quello dell’intera amministrazione Melucci – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – ci sta consentendo di non trascurare alcun settore, tra quelli di competenza. Ci auguriamo che questa presenza capillare possa essere percepita come un vantaggio per la comunità, una garanzia per i cittadini che rispettano le regole e un deterrente per chi, invece, pensa di non doverlo fare».