“Linea 10 elettrica”, ecco il primo percorso a zero emissioni di Kyma Mobilità

Con la messa su strada di cinque autobus elettrici “Rampini E 60” e l’istituzione della “Linea 10 elettrica”, Kyma Mobilità fa il suo debutto nel campo dei trasporti a zero emissioni.

I nuovi mezzi sono stati presentati al sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dall’assessore alla Mobilità sostenibile Mattia Giorno, dal presidente della società partecipata Alfredo Spalluto, dal vicepresidente Ilaria Buonocore, dal consigliere Cosimo Gigante e dall’intero management aziendale.



Si tratta dei primi autobus con motorizzazione completamente elettrica per Kyma Mobilità, frutto di un finanziamento governativo che ha permesso anche l’acquisto di 56 nuovi autobus ibridi che arriveranno la prossima primavera, affiancando i 24 già in esercizio dal gennaio 2021.

«L’entrata in servizio dei primi autobus a zero emissioni rappresenta un grande evento per Taranto – ha commentato il sindaco Melucci – è un anticipo di quel che accadrà con le Brt e rientra in un ampio programma della nostra amministrazione per il rinnovo del parco mezzi di Kyma Mobilità. Tra qualche mese, infatti, in città vedremo 80 autobus ibridi e 5 elettrici, complessivamente ben oltre la metà del circolante».



«Nel prossimo futuro questi autobus elettrici saranno impiegati sulla nuova “Linea 10 elettrica” – ha annunciato il presidente Spalluto – che farà capolinea in piazza Garibaldi e in piazzale Democrate, dove c’è un’area “Park&Ride”, percorrendo la Città Vecchia lungo le due direttrici e passando per la stazione ferroviaria. Nel frattempo, Kyma Mobilità utilizzerà già dai prossimi giorni i nuovi autobus nel servizio navetta natalizio, con capolinea in corso Italia».



I nuovi autobus, prodotti dall’italiana “Rampini”, sono stati progettati appositamente per la trazione elettrica. Lunghi 6 metri, a pianale ribassato e con posto per disabile, sono costruiti per circolare a zero emissioni nelle strade più strette dei centri storici, trasportando fino a 35 passeggeri.

#######

Immagini della presentazione al link https://we.tl/t-gCg9YsADFC